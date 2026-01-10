Λογαριασμός
Η Ρώμη στηρίζει Ντράγκι για ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ στην Ουκρανία

Η Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε την Παρασκευή ότι «θεωρεί πως ήρθε η στιγμή, και για την ΕΕ, να μιλήσει με τη Ρωσία», σημειώνοντας ότι πρέπει να οριστεί απεσταλμένος της ΕΕ 

Μάριο Ντράγκι

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Foglio, o Ιταλός υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δήλωσε ότι σε ό,τι αφορά τη θέση της χώρας του «ο Μάριο Ντράγκι είναι κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβει καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου της ΕΕ για την Ουκρανία».

Υπενθυμίζεται ότι στη χθεσινή της συνέντευξη τύπου με αντικείμενο τους στόχους του νέου έτους, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε ότι « θεωρεί πως ήρθε η στιγμή, και για την ΕΕ, να μιλήσει με την Ρωσία», αλλά ότι αυτό θα πρέπει να γίνει «με μια ενιαία φωνή, όχι σκόρπια».

