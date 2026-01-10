WSJ: Σενάρια για πιθανό πλήγμα στο Ιράν εξετάζουν οι ΗΠΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την κρίση στο Ιράν, καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να έχουν ξεκινήσει προκαταρκτικές συζητήσεις για πιθανά σενάρια στρατιωτικής επίθεσης, σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον αποφασίσει να υλοποιήσει τις απειλές του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μία από τις επιλογές που συζητήθηκαν είναι μια μεγάλης κλίμακας αεροπορική επιχείρηση εναντίον πολλαπλών ιρανικών στρατιωτικών στόχων, σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους. Άλλος αξιωματούχος σημείωσε ότι δεν υπάρχει συναίνεση ως προς την πορεία δράσης και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει μετακινηθεί στρατιωτικός εξοπλισμός ή προσωπικό στο πλαίσιο προετοιμασίας για επίθεση.

Οι αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι οι συζητήσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο του συνήθους επιχειρησιακού σχεδιασμού και τόνισαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης επίθεσης κατά του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε το Σάββατο μήνυμα στήριξης προς τους διαδηλωτές στο Ιράν, δηλώνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «το Ιράν κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε» και ότι «οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν», προαναγγέλλοντας ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση.

Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα εμπλακεί στην καταστολή των διαδηλώσεων σε μία από τις αυστηρότερες προειδοποιήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, καθώς οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται.

Security forces opened fire on protesters in Tehranpars district, east of the capital, on Saturday night, a video obtained by Iran International shows. pic.twitter.com/Ekwz9AHPbk — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι θα «προστατεύσει αποφασιστικά τα εθνικά συμφέροντα, τις στρατηγικές υποδομές και τη δημόσια περιουσία», αποδίδοντας τις ταραχές στο Ισραήλ και σε αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές ομάδες», ενώ δεσμεύτηκε να «ματαιώσει τα σχέδια του εχθρού».

Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί κλιμάκωση από τις αρχές, οι οποίες αρχικά είχαν υιοθετήσει πιο διαλλακτικό τόνο απέναντι στους διαδηλωτές. Οι πρώτες κινητοποιήσεις επικεντρώνονταν κυρίως στην οικονομική κρίση της χώρας, πλέον όμως έχουν εξελιχθεί σε ανοιχτή απαίτηση για την ανατροπή του θεοκρατικού καθεστώτος.

🚨BREAKING – ANDISHEH, PHASE 3 | TEHRAN, IRAN



Large public gatherings are being reported across Phase 3 of Andisheh (Tehran).



Crowds are present in the streets with strong and visible public mobilisation, as the nationwide wave of demonstrations continues to expand. pic.twitter.com/Yvvt6vGj5M — Niyak Ghorbani (نیاک) (@GhorbaniiNiyak) January 10, 2026

Μέχρι τώρα, στην καταστολή των διαδηλώσεων συμμετείχαν μόνο η αστυνομία και οι παραστρατιωτικές δυνάμεις ασφαλείας. Το καθεστώς βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα δύσκολο δίλημμα, καθώς έχει περιορισμένα περιθώρια να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση που προκάλεσαν οι ασφυκτικές κυρώσεις, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα αυτή την εβδομάδα ότι θα παρέμβει για να αποτραπεί μια αιματηρή καταστολή.

Κλιμάκωση της βίας

Την ίδια ώρα, αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν, εν μέσω μπλακάουτ στο διαδίκτυο και διακοπών στην τηλεφωνία, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την ακριβή αποτύπωση των εξελίξεων στη χώρα.

Τουλάχιστον 65 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις διαδηλώσεις, ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή η οργάνωση Human Rights Activists in Iran, αριθμός αυξημένος από τους 29 που είχαν καταγραφεί τη Δευτέρα. Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι έχουν συλληφθεί, ενώ οι διαμαρτυρίες έχουν πλέον εξαπλωθεί σε 180 πόλεις. Η πλειονότητα των νεκρών ήταν διαδηλωτές, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

🔴 BREAKING:



Tehran tonight. First confirmed video. Huge crowds forming.



Via Starlink.



pic.twitter.com/9CuopC0IAM — 𝐍𝐢𝐨𝐡 𝐁𝐞𝐫𝐠 ♛ ✡︎ (@NiohBerg) January 10, 2026

Το περιοδικό Time μετέδωσε την Παρασκευή ότι τουλάχιστον 217 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους στην Τεχεράνη, κυρίως από πραγματικά πυρά, επικαλούμενο γιατρό στην πρωτεύουσα.

Η αύξηση των θυμάτων σημειώνεται εν μέσω αναφορών ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κάνουν χρήση θανατηφόρας βίας κατά των διαδηλωτών.

Οι ιρανικές αρχές μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει να δημοσιοποιήσουν επίσημο απολογισμό νεκρών μεταξύ διαδηλωτών ή δυνάμεων ασφαλείας. Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με το κράτος ανέφεραν τουλάχιστον δώδεκα νεκρούς μεταξύ αστυνομικών και μελών της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Basij από την Πέμπτη. Το Tasnim υποστήριξε ότι «ένοπλοι τρομοκράτες» σκότωσαν αρκετούς αστυνομικούς με πυρά την Πέμπτη.

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν και στη Ζαχεντάν, πόλη με πλειοψηφία σουνιτών στο νοτιοδυτικό Ιράν και διαχρονικό σημείο έντασης. Η νορβηγικής έδρας οργάνωση Hengaw για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφερε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ κατά διαδηλωτών μετά την προσευχή της Παρασκευής, τραυματίζοντας αρκετούς.

Κρατικά μέσα δημοσίευσαν εικόνες από καμένα κτίρια στην Τεχεράνη, ενώ βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνει δημοτικό κτίριο στο Καράτζ, δυτικά της πρωτεύουσας, να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Στα συνθήματα που ακούγονται σε βίντεο περιλαμβάνονται: «Θάνατος στον δικτάτορα», «Ούτε Γάζα ούτε Λίβανος, η ζωή μου για το Ιράν» και «Αυτή είναι η χρονιά του αίματος, ο Σαγιέντ Αλί θα πέσει», αναφορά στον Χαμενεΐ, ο οποίος την Παρασκευή επανέλαβε τη δέσμευσή του να καταστείλει τους διαδηλωτές.

Αν και οι ΗΠΑ μέχρι στιγμής εμφανίζονται απρόθυμες να στηρίξουν τον Παχλαβί ως πιθανό διάδοχο της ιρανικής κυβέρνησης, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει το καθεστώς να μην σκοτώνει διαδηλωτές.

Την Παρασκευή, οι ηγέτες της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας κάλεσαν επίσης το ιρανικό καθεστώς «να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, να αποφύγει τη βία και να σεβαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών του Ιράν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.