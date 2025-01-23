Εξηγήσεις από την Ιταλία ζητά το ΔΠΔ για τον Λίβυο στρατηγό

Η υπόθεση του Λίβυου στρατηγού που κατηγορείται για εγκλήματα πολέμου εκθέτει την κυβέρνηση της Μελόνι, με το Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης να ζητά από τη Ρώμη άμεσα εξηγήσεις.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Η υπόθεση του Λίβυου Νιζέμ Οζάμα Ελμάσρι Χαμπίς, γνωστού και ως Αλμάσρι, συνεχίζει να προκαλεί τεράστια ερωτήματα, εδώ στην Ιταλία. Πρόκειται για τον αρχηγό της λιβυκής δικαστικής αστυνομίας, υπεύθυνο για τα κέντρα κράτησης μεταναστών, στα οποία επικρατούν, σύμφωνα με πολλές διεθνείς οργανώσεις, απάνθρωπες συνθήκες.



Ο Λίβυος αυτός στρατηγός συνελήφθη την Κυριακή το βράδυ από την ιταλική αστυνομία στο Τορίνο. Είχε πάει στο ποδοσφαιρικό ματς Γουβέντους - Μίλαν, στο στάδιο Ντέλλε Άλπι, και τον σταμάτησαν αρχικά για έλεγχο ρουτίνας.



Όταν διαπιστώθηκε ότι έχει εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, μεταφέρθηκε στις φυλακές «Λε Βαλέτε». Σύμφωνα με το συγκεκριμένο ένταλμα, ο Aλμάσρι πρέπει να απολογηθεί για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και για εγκλήματα πολέμου. Υπάρχουν αναφορές σε βιασμούς, παρατεταμένη χρήση βίας και βασανιστήρια που διαπράχθηκαν στη Λιβύη, αρχίζοντας από το 2015.



Η σύλληψή του, όμως, τελικά δεν επικυρώθηκε από την ιταλική δικαιοσύνη και ο Νιζέμ Οζάμα Ελμάσρι Χαμπίς επέστρεψε στην Τρίπολη, με ιταλικό Φάλκον. Η αντιπολίτευση και ο Τύπος στη Ρώμη διερωτώνται πώς μπόρεσε να συμβεί.

Υπέκυψε σε εκβιασμό η Μελόνι;

Επισήμως, η κυβέρνηση Μελόνι απαντά ότι ο υπουργός δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, δεν ενημερώθηκε εγκαίρως από τους δικαστικούς του Τορίνο και δεν πρόλαβε να ζητήσει την άμεση επικύρωση της σύλληψης. Η εφημερίδα La Repubblica, όμως, γράφει σήμερα ότι θα ήταν αρκετό ένα σύντομο σημείωμά του, για να αποφευχθεί η πρωτοφανής αυτή εξέλιξη.



Παράλληλα, το τηλεοπτικό κανάλι La 7 διερωτάται αν είναι τυχαίο ότι μετά από ένα εικοσιτετράωρο από την προσωρινή κράτηση του Λίβυου στρατηγού, στην Κάτω Ιταλία ξανάρχισαν να φτάνουν -μετά από αρκετό καιρό- μετανάστες προερχόμενοι από την ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης.



Το ερώτημα, ουσιαστικά, είναι αν η κυβέρνηση της Ρώμης υπέκυψε σε εκβιασμό όσων εκμεταλλεύονται το μεταναστευτικό, παρά τις γνωστές δηλώσεις της Μελόνι περί σκληρής καταπολέμησης του όλου αυτού φαινομένου.



Εντύπωση, τέλος, προκάλεσε η «υποδοχή ήρωα» που επεφύλαξαν στον Αλμάσρι, κατά την επιστροφή του στην Τρίπολη. Κάτω από το Φάλκον, τον περίμενε πλήθος κόσμου, με χλευαστικά συνθήματα κατά της Ιταλίας.



«Το αεροσκάφος που χρησιμοποιήθηκε ανήκει στις μυστικές υπηρεσίες της χώρας μας. Η κυβέρνησή Μελόνι πρέπει να γνώριζε κάθε λεπτομέρεια, επείγουν πειστικές εξηγήσεις», δήλωσε ο γραμματέας της Ιταλικής Αριστεράς, Νικόλα Φρατογιάννι.

