Σε Αμερικανούς contractors ο έλεγχος σημείου ελέγχου της Γάζας

Ιδιωτικές αμερικάνικες εταιρείες ασφαλείας θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες να λειτουργούν ένα βασικό σημείο ελέγχου στη Γάζα και θα αναπτύξουν ένοπλους φρουρούς στον θύλακα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που αμερικανικές ιδιωτικές εταιρείες ασφαλείας θα λειτουργήσουν στη Γάζα.

Οι αμερικανικές εταιρείες θα δραστηριοποιούνται στη Γάζα ως μέρος μιας πολυεθνικής κοινοπραξίας που έχει συσταθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας ομηρίας και κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα με την υποστήριξη των μεσολαβητών: των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Ο ρόλος των αμερικανικών εταιρειών θα είναι να επιθεωρούν παλαιστινιακά οχήματα που κινούνται από τη νότια Γάζα στη βόρεια Γάζα και να διασφαλίζουν ότι δεν μεταφέρονται πύραυλοι ή άλλα βαρέα όπλα.

Σημειώνεται ότι το 2003 τρεις φύλακες της αμερικανικής κυβέρνησης σκοτώθηκαν σε επίθεση σε αμερικανική αυτοκινητοπομπή στη Γάζα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν τότε ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν η Χαμάς.

Έκτοτε, έχουν επιβληθεί σημαντικοί περιορισμοί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή της αμερικανικής κυβέρνησης στη Γάζα για λόγους ασφαλείας.

Η ίδρυση της πολυεθνικής κοινοπραξίας ασφαλείας αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων ως μέρος της συμφωνίας για τη Γάζα και χρειαζόταν για να λυθεί ένα βασικό πρόβλημα γύρω από τη μετακίνηση των εκτοπισμένων Παλαιστινίων πίσω στη βόρεια Γάζα.

Το Ισραήλ απαίτησε ότι όλοι οι Παλαιστίνιοι που θα μετακινηθούν βόρεια θα περάσουν από ελέγχους ασφαλείας στον διάδρομο Netzarim - έναν βασικό δρόμο νότια της πόλης της Γάζας. Η Χαμάς αρνήθηκε.

Η συμβιβαστική πρόταση προβλέπει ότι τα οχήματα θα μπορούσαν να μεταβούν στη βόρεια Γάζα μόνο μέσω ενός δρόμου και θα έπρεπε να επιθεωρηθούν σε ένα σημείο ελέγχου στο διάδρομο Netzarim που θα διαχειρίζεται ένα τρίτο μέρος.

"Ο ρόλος της κοινοπραξίας είναι να επιβλέπει, να διαχειρίζεται και να διασφαλίζει ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου οχημάτων κατά μήκος της οδού Salah al-Din, διευκολύνοντας την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στη βόρεια Γάζα. σύμφωνα με τους όρους κατάπαυσης του πυρός», αναφέρει το δημοσίευμα.

Η κοινοπραξία αποτελείται από τρεις ιδιωτικές εταιρείες που διορίστηκαν από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και το Κατάρ με τη συγκατάθεση του Ισραήλ και της Χαμάς.

Μια αμερικανική εταιρεία που συμμετέχει στο έργο είναι η Safe Reach Solutions (SRS) — μια εταιρεία στρατηγικού σχεδιασμού και εφοδιαστικής. Η SRS συνέταξε το επιχειρησιακό σχέδιο για το σημείο ελέγχου.

Η δεύτερη εταιρεία είναι η UG Solutions — μια αμερικανική ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας που έχει μισθοφόρους σε όλο τον κόσμο. Μερικοί από τους φρουρούς είναι Αμερικανοί που υπηρέτησαν σε αμερικανικές στρατιωτικές ειδικές δυνάμεις ενώ συμμετέχουν και άτομα από άλλες χώρες.

Η τρίτη εταιρεία είναι μια αιγυπτιακή εταιρεία ασφαλείας, η οποία έχει εγκριθεί από την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών και θα αναπτύξει επίσης φρουρούς ασφαλείας στη Γάζα, δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Οι αμερικανικές εταιρείες φύλαξης αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στη Γάζα μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης της συμφωνίας ομήρων — είτε η συμφωνία περάσεις στη δεύτερη φάση του σχεδίου που περιλαμβάνει πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα είτε καταρρεύσει.

Η πηγή που μίλησε στο Axios ανέφερε ότι η πολυεθνική σύνθεση της κοινοπραξίας «αντανακλά την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας για την κατάπαυση του πυρός».

«Η κοινοπραξία τονίζει την αμεροληψία και τη δέσμευσή της για την ειρήνη, υπηρετώντας ως αξιόπιστος εταίρος στην υποστήριξη της εφαρμογής της εκεχειρίας και στην προώθηση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας στη Γάζα», είπε η πηγή.



Πηγή: skai.gr

