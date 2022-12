Διχασμένη η κοινή γνώμη στις ΗΠΑ; Η πρώτη τρανς γυναίκα θανατοποινίτης ζητάει «χάρη»

Διχάζει την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ η περίπτωση της 49χρονης Amber McLaughlin, η οποία στις 3 Ιανουαρίου 2023 θα εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Η ίδια καταδικάστηκε σε θάνατο το 2003 για τον βιασμό και δολοφονία (με πολλαπλές μαχαιριές) της πρώην φίλη της στο Σεντ Λούις. Εκείνη την περίοδο ονομάζονταν Scott McLaughlin και μέσα στην φυλακή άλλαξε την ταυτότητα φύλου της και άρχισε να προσδιορίζεται ως γυναίκα.

Ετσι, η Amber McLaughlin έγινε η πρώτη τρανς γυναίκα θανατοποινίτης και – λίγο πριν την εκτέλεσή της - ζητάει να της απονεμηθεί «χάρη», εξαιτίας ψυχολογικών προβλημάτων που της δημιούργησε η κακοποίηση που υπέστη ως παιδί.

Barely a month after Kevin Johnson, another St. Louis County defendant is scheduled to be executed.



Amber McLaughlin would be the first woman put to death by Missouri since SCOTUS reinstated the death penalty in 1976. https://t.co/6sZHQsMzcg via River City Journalism Fund