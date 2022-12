Η Αντζελίνα Τζολί «εγκαταλείπει» την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες - Θα συνεχίζει μόνη το έργο της

Έπειτα από 21 χρόνια καλής και πιστής υπηρεσίας, η Αντζελίνα Τζολί αποφάσισε να εγκαταλείψει τον ρόλο της ειδικής απεσταλμένης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (HCR), καθώς επιθυμεί «να εργαστεί διαφορετικά» και για ανθρωπιστικά θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

«Έπειτα από 20 χρόνια εργασίας στους κόλπους του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών αισθάνομαι ότι ήρθε ο καιρός για εμένα να εργαστώ διαφορετικά, υπηρετώντας απευθείας τους πρόσφυγες και τις τοπικές οργανώσεις» αναφέρει η ηθοποιός σε μια ανακοίνωση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ύπατη Αρμοστεία.

Η Αντζελίνα Τζολί, μια από τις εμβληματικότερες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 60 αποστολές για την HCR, διασφαλίζοντας χάρη στη διασημότητά της την προσοχή των μέσων ενημέρωσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες. Πρόσφατα, πήγε στην Υεμένη και την Μπουρκίνα Φάσο για να συναντηθεί με εκτοπισμένους οι οποίοι βιώνουν «δύο κατεπείγουσες καταστάσεις», από τις πιο υποχρηματοδοτούμενες και λιγότερο γνωστές στον κόσμο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

