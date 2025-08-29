Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενέκρινε μια πιθανή πώληση πυραύλων κρουζ αέρος και σχετικού εξοπλισμού στην Ουκρανία έναντι εκτιμώμενου ποσού 825 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε το Πεντάγωνο την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει το Reuters, η πιθανή πώληση 3.350 πυραύλων Extended Range Attack Munition (ERAM) περιλαμβάνει κιτ καθοδήγησης GPS και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου για τα όπλα, τα οποία έχουν εμβέλεια «αρκετών εκατοντάδων» μιλίων σύμφωνα με έναν από τους κατασκευαστές.

Το Κίεβο δέχθηκε μαζική επίθεση από τη Ρωσία την Πέμπτη και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι το Κίεβο εξασφάλισε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια από Ευρωπαίους συμμάχους για την αγορά αμερικανικών όπλων στο πλαίσιο ενός μηχανισμού που, όπως είπε, «ενισχύει πραγματικά την άμυνά μας».

Η πιθανή πώληση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Jump Start από τη Δανία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία, με πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης ξένων στρατιωτικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει τη συμφωνία.

Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης εξοπλισμό υποστήριξης, λογισμικό σχεδιασμού αποστολών, ανταλλακτικά και τεχνική υποστήριξη, ανέφερε το Πεντάγωνο.

Η Υπηρεσία Συνεργασίας και Ασφάλειας Άμυνας του Πενταγώνου ενημέρωσε το Κογκρέσο για την πιθανή πώληση την Πέμπτη, προσθέτοντας: «Αυτή η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει την εξωτερική πολιτική και τους στόχους εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, βελτιώνοντας την ασφάλεια μιας χώρας-εταίρου που αποτελεί δύναμη πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής προόδου στην Ευρώπη».

Παρά την έγκριση του Υπουργείου Εξωτερικών, η ειδοποίηση δεν υποδεικνύει ότι έχει υπογραφεί σύμβαση ή ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις.

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι οι Zone 5 Technologies και CoAspire ήταν οι κύριοι ανάδοχοι για τα όπλα.

Πηγή: skai.gr

