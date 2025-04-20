Η δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού από τη νεκροψία-νεκροτομή του Μπόμπι Κένεντι, δεκαετίες μετά τη δολοφονία του την 5η Ιουνίου 1968 στο Λος Άντζελες, πυροδότησε χθες διένεξη ανάμεσα σε δυο από τα παιδιά του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Υγείας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αποχαρακτηρισμένα αρχεία για τον φόνο του Ρόμπερτ Κένεντι, ή Μπόμπι, του αδελφού του προέδρου Τζον Κένεντι, ο οποίος επίσης δολοφονήθηκε μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1963, δημοσιοποιήθηκαν προχθές Παρασκευή με πρωτοβουλία του προέδρου Τραμπ, ο οποίος υπέγραψε εκτελεστικό προεδρικό διάταγμα για αυτό όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, την 20ή Ιανουαρίου.

Ωστόσο μια από τις κόρες του Μπόμπι Κένεντι, η Κέρι, αναφέρθηκε χθες στον «σκληρό πόνο» που δοκίμασε μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών της νεκροψίας-νεκροτομής που περιέχονταν στα αρχεία.

Η μνήμη του πατέρα της «θα είναι ακόμη πιο δύσκολη» με «νέο και αδιανόητο τρόπο», εξήγησε μέσω X.

«Δεν θα τον βλέπουμε πλέον όπως ήταν στη μνήμη μας. Θα είμαστε αντιμέτωποι με αυτές τις μακάβριες, ωμές φωτογραφίες του πετσοκομμένου σώματός του από την έκθεση της νεκροψίας-νεκροτομής», τόνισε.

It was hard to be an 8-year-old girl who lost her father to a man with a gun. It was hard to absorb that violence. It was hard to imagine what his final moments were like. It was hard knowing that anytime I watched a movie or show about the 1960s, I’d inevitably relive the worst… pic.twitter.com/75JrcieCOX — Kerry Kennedy (@KerryKennedyRFK) April 19, 2025

Αντίθετα, ο αδελφός της Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος, υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, ενέκρινε τη δημοσιοποίηση του επίμαχου υλικού.

«Το δημόσιο συμφέρον της πλήρους δημοσίευσης υπερέχει αυτού της οικογένειάς μας», δήλωνε προχθές Παρασκευή στην εφημερίδα Washington Post.

Παραδέχτηκε πάντως πως βρέθηκε μπροστά σε «φοβερή επιλογή» όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τον ρώτησε αν θα έπρεπε να δημοσιοποιηθούν και οι φωτογραφίες της νεκροψίας-νεκροτομής.

Όταν ονομάστηκε υπουργός ο RFK Jr., πυροδοτήθηκε πολεμική στις ΗΠΑ, καθώς ο κ. Κένεντι έχει κατά καιρούς εκφράσει αντιεμβολιαστικές και συνωμοσιολογικές τοποθετήσεις.

Επανέλαβε στην εφημερίδα πως δεν πιστεύει την επίσημη εκδοχή των γεγονότων για τη δολοφονία του πατέρα του, σύμφωνα με την οποία τη σφαίρα που σκότωσε τον Μπόμπι Κένεντι έριξε με εικοσιδυάρι πιστόλι ο Σιρχάν Σιρχάν, ιορδανοπαλαιστίνιος μετανάστης, που συνεχίζει στα 81 του χρόνια να εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για το έγκλημα.

Ο κ. Κένεντι παραδέχτηκε πως δεν ανέμενε τα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα να περιέχουν κάτι που θα αποδείκνυε τη θεωρία του πως η CIA ήταν ανακατεμένη στη δολοφονία του πατέρα του.

Η διευθύντρια της υπηρεσίας συντονισμού των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών (DNI) Τάλσι Γκάμπαρντ, που επιφορτίστηκε να δημοσιοποιήσει τα αρχεία, δικαιολόγησε την πρωτοβουλία επικαλούμενη την ανάγκη να «χυθεί επιτέλους φως» στην υπόθεση της δολοφονίας του γερουσιαστή, άλλοτε υπουργού Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του αδελφού του, καθώς βρισκόταν σε καλή θέση για να εξασφαλίσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, να γίνει υποψήφιος της παράταξης για την προεδρία.

Στις 10.000 σελίδες αρχείων που δημοσιοποιήθηκαν προχθές Παρασκευή θα προστεθούν άλλες 50.000 που εντοπίστηκαν σε «αποθήκες του FBI και της CIA», πρόσθεσε.

Τα πιο πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα αρχεία σχετικά με τη δολοφονία του πρώην προέδρου Κένεντι δημοσιοποιήθηκαν τον Μάρτιο. Αυτά για τη δολοφονία το 1968 του πρωταγωνιστή του αγώνα για αστικά και πολιτικά δικαιώματα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ αναμένεται να δοθούν επίσης στη δημοσιότητα.

Πηγή: skai.gr

