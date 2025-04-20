Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Κυριακή του Πάσχα πως ο ρωσικός στρατός έκανε στη διάρκεια τη νύχτας απόπειρες να προωθηθεί και να επιφέρει απώλειες στις δυνάμεις της Ουκρανίας κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, παρά την κήρυξη μιας πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Γενικά, από το πρωί του Πάσχα, μπορούμε να πούμε ότι ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να δημιουργήσει μια γενική εντύπωση κατάπαυσης του πυρός, όμως σε ορισμένα μέρη δεν εγκαταλείπει μεμονωμένες προσπάθειες να προωθηθεί και να επιφέρει απώλειες στην Ουκρανία», ανέφερε ο Ζελένσκι σε καταχώρισή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, οι ουκρανικές δυνάμεις ανέφεραν σήμερα το πρωί 59 επεισόδια βομβαρδισμού από τις ρωσικές δυνάμεις και πέντε απόπειρες επίθεσης εκ μέρους τους κατά μήκος της γραμμής του μετώπου.

A report by the Commander-in-Chief.



We are documenting the actual situation on all directions. The Kursk and Belgorod regions — Easter statements by Putin did not extend to this territory. Hostilities continue, and Russian strikes persist. Russian artillery can still be heard… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ακόμα πως η πρόταση της Ουκρανίας να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός για 30 ημέρες μετά το Πάσχα παραμένει σε ισχύ.

Πηγή: skai.gr

