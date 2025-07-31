Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία, κατά το οποίο τραυματίστηκαν – ευτυχώς όχι θανάσιμα – 23 άνθρωποι.

A “360-degree” ride in Saudi Arabia broke in half while people were riding it. At least 23 people were injured



The incident occurred at Green Mountain Park in the city of Taif. pic.twitter.com/gC6MRnPDSJ July 31, 2025

Το περιστατικό συνέβη στο Green Mountain Park στην περιοχή Hada κοντά στο Taif της Σαουδικής Αραβίας.

Ο στύλος από ένα γεμάτο κόσμο, δημοφιλές περιστρεφόμενο παιχνίδι φαίνεται να σπάει στα δύο ενώ είναι στον αέρα.

Η βάση του παιχνιδιού με τα καθίσματα πέφτει με δύναμη κατακόρυφα και «σκάει» στο έδαφος με εκκωφαντικό θόρυβο.

حسبي الله ونعم الوكيل فيمن كان السبب يجب معاقبة المسؤولين عن منتزه #الجبل_الاخضر لاحول ولا قوة الا بالله البنت اللي جنبها تصارخ من هول اللي شافته عسى ربي ياخذ حقهم #محاسبة_مسؤولين_الجبل_الاخضر #الطائف #الطايف_الان pic.twitter.com/mbxeMGFzif — A (@ii_mv5) July 31, 2025

Στο σημείο επικράτησε πανικός αλλά, σαν από θαύμα δεν υπήρχαν θύματα.

Σύμφωνα με την Okaz, δημοφιλή εφημερίδα της Σαουδικής Αραβίας, 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι πιο σοβαρά.

