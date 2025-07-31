Λογαριασμός
Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία – Δείτε βίντεο 

Ο στύλος από ένα γεμάτο κόσμο περιστρεφόμενο παιχνίδι σπάει στα δύο ενώ είναι στον αέρα και τα καθίσματα πέφτουν με δύναμη στο έδαφος 

luna

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σαουδική Αραβία, κατά το οποίο τραυματίστηκαν – ευτυχώς όχι θανάσιμα – 23 άνθρωποι. 

Το περιστατικό συνέβη στο Green Mountain Park στην περιοχή Hada κοντά στο Taif της Σαουδικής Αραβίας. 

Ο στύλος από ένα γεμάτο κόσμο, δημοφιλές περιστρεφόμενο παιχνίδι φαίνεται να σπάει στα δύο ενώ είναι στον αέρα. 

Η βάση του παιχνιδιού με τα καθίσματα πέφτει με δύναμη κατακόρυφα και «σκάει» στο έδαφος με εκκωφαντικό θόρυβο. 

Στο σημείο επικράτησε πανικός αλλά, σαν από θαύμα δεν υπήρχαν θύματα.

Σύμφωνα με την Okaz, δημοφιλή εφημερίδα της Σαουδικής Αραβίας, 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι πιο σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

TAGS: λούνα παρκ Σαουδική Αραβία
