Η Πολωνία ενωμένη ενάντια στη ρωσική απειλή

Οι δύο μεγαλύτερες πολιτικές παρατάξεις της Πολωνίας σπανίως χάνουν ευκαιρία να επικρίνουν η μία την άλλη. Μπροστά στη ρωσική απειλή όμως φαίνεται να προκρίνουν στάση ενότητας.Ο δεξιός συντηρητικός πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, και ο φιλελεύθερος επικεφαλής της κεντροαριστερής κυβέρνησης, Ντόναλντ Τουσκ, σπανίως χάνουν την ευκαιρία να αλληλοεπικριθούν.



Την Τετάρτη όμως οι δύο ηγέτες κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να αυτοσυγκρατηθούν, αποφεύγοντας εντελώς τα αιχμηρά σχόλια.

Πηγή: Deutsche Welle

«Εμείς, ο πρόεδρος, εγώ και οι υπουργοί μου, είμαστε απολύτως αποφασισμένοι να ενεργούμε σαν μία γροθιά», δήλωσε ο Τουσκ στο πολωνικό κοινοβούλιο. «Πρέπει να περάσουμε αυτό το τεστ ενωμένοι. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ρωγμή, στην οποία ο εχθρός, ο ανατολικός μας γείτονας, να μπορεί να μπήξει τα νύχια του», τόνισε.Αντί για τα συνηθισμένα περιφρονητικά γιουχαΐσματα τα μέλη του αντιπολιτευόμενου (PiS) χειροκρότησαν τον Τουσκ, όταν αυτός υπογράμμισε την ενότητα των δύο πολιτικών στρατοπέδων ενάντια στην απειλή κατά της χώρας, λέγοντας πως «όταν οι Πολωνοί δρουν ενωμένοι, είναι ανίκητοι».Συνεργασία αντί για αντιπαράθεσηΗ ρωσική παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ανάγκασε τα δύο πολιτικά στρατόπεδα να συνεργαστούν. Ο Ναβρότσκι και ο Τουσκ συναντήθηκαν δύο φορές το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να συζητήσουν την απάντηση στις επαναλαμβανόμενες ρωσικές παραβιάσεις.Ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Σλάβομιρ Τσενκίεβιτς, εκ των στενών συνεργατών του προέδρου Ναβρότσκι, έκανε μάλιστα λόγο για «υποδειγματική συνεργασία» ανάμεσα στο γραφείο του προέδρου και την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Τουσκ.Ο πρόεδρος Ναβρότσκι χαρακτήρισε την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου ως «μια άνευ προηγουμένου στιγμή στην ιστορία του ΝΑΤΟ και στη σύγχρονη ιστορία της Πολωνίας». Ο δε πρωθυπουργός Τουσκ προσέθεσε ότι «ήταν η πρώτη φορά που εχθρικά ρωσικά ντρόουνς καταρρίφθηκαν πάνω από έδαφος του ΝΑΤΟ». Οι δύο ηγέτες της Πολωνία συμφώνησαν να επικαλεστούν το Άρθρο 4 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ, ζητώντας επίσημες διαβουλεύσεις με τα μέλη της συμμαχίας.Τουσκ: «Τα λόγια αλληλεγγύης δεν αρκούν»Ο Τουσκ από την πλευρά του θέλησε να αποτείνει και μία δραματική έκκληση προς τους συμμάχους της χώρας, λέγοντας ότι, αν και η Πολωνία είναι ευγνώμων για όλα τα λόγια αλληλεγγύης, αυτά δεν αρκούν.«Περιμένουμε περισσότερη υποστήριξη», είπε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι πολωνικό ή ουκρανικό ζήτημα, αλλά μια «αντιπαράθεση που η Ρωσία έχει κηρύξει σε ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο».Η Πολωνία δαπανά το 4,7% του ΑΕΠ της για την άμυνα και ελπίζει να επωφεληθεί σημαντικά από το "SAFE”, το κοινό αμυντικό εργαλείο της ΕΕ.«Ούτε η Πολωνία ούτε το ΝΑΤΟ πρόκειται να εκφοβιστούν», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι. «Η Ρωσία πρέπει επιτέλους να καταλάβει ότι η προσπάθεια ανασύστασης της παλιάς αυτοκρατορίας είναι καταδικασμένη σε αποτυχία».Την Πέμπτη η Πολωνία έκλεισε εντελώς τα σύνορά της με τη Λευκορωσία, ενώ χθες Παρασκευή ξεκίνησαν στη Λευκορωσία και τη Ρωσία οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις «Zapad 2025» (Δύση 2025).Έτσι, η Βαρσοβία είναι σε επιφυλακή, αναμένοντας να συνεχιστούν οι προκλήσεις. Ο υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων, Κριστόφ Γκαβκόφσκι, προειδοποίησε για ρωσικές και λευκορωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης. «Οι ψευδείς ειδήσεις στο διαδίκτυο αυξάνονται συνεχώς», επεσήμανε ο Γκαβκόφσκι. Σύμφωνα με τον ίδιο «πίσω από αυτήν την οργανωμένη εκστρατεία βρίσκονται η Ρωσία και η Λευκορωσία».Η Πολωνία στηρίζεται πρωτίστως στις ΗΠΑΌσον αφορά την ασφάλεια, η Πολωνία στηρίζεται πρωτίστως στις ΗΠΑ.Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε προσφάτως τον πρόεδρο Ναβρότσκι ότι δεν σκοπεύει να αποσύρει τους Αμερικανούς στρατιώτες από την Πολωνία. Την Τετάρτη ο Ναβρότσκι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ για το περιστατικό με τα ρωσικά ντρόουνς. «Η συνομιλία ήταν μέρος μιας σειράς διαβουλεύσεων που είχα με τους συμμάχους μας», έγραψε αργότερα στο Χ ο Πολωνός πρόεδρος. «Οι σημερινές συνομιλίες επιβεβαίωσαν την αλληλέγγυα στάση των συμμάχων μας».Παρά την επίδειξη ενότητας στη Βαρσοβία ο Τουσκ κάλεσε την εθνοσυντηρητική αντιπολίτευση να σταματήσει τις επιθέσεις της κατά της Γερμανίας. «Ο πολιτικός εχθρός της Πολωνίας, που δεν κρύβει κιόλας τις εχθρικές του προθέσεις, βρίσκεται πέρα από τα ανατολικά μας σύνορα, όχι τα δυτικά», τόνισε ο πρωθυπουργός. «Μην ψάχνετε για εχθρό στη Δύση», διότι «ο πραγματικός εχθρός που έχουμε στην Ανατολή αρκεί».Δύο γερμανικές συστοιχίες Patriot στην ανατολική Πολωνία συμμετείχαν επίσης στην απόκρουση των ρωσικών drones. «Μετά την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να κάνει ούτε βήμα πίσω», έγραψε ο Μπάρτος Μπιελίνσκι στην εφημερίδα Gazeta Wyborcza.«Η επίδειξη ισχύος και ενότητας της συμμαχίας πρέπει να είναι συνολική και διαρκής. Και τα ευρωπαϊκά κράτη του ΝΑΤΟ μπορούν να το καταφέρουν αυτό ακόμα και χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ», πρόσθεσε.Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

