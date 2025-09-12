Πενήντα άνθρωποι σκοτώθηκαν από σήμερα το πρωί από ισραηλινά πυρά και επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα, συμπεριλαμβανομένων 35 ανθρώπων μόνο στην Πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μία μόνο επιδρομή που στόχευε ένα σπίτι στο βορειοδυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι επρόκειτο για μέλη μιας οικογένειας της οποίας το σπίτι είχε πληγεί. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα θαμμένοι κάτω από τα ερείπια, σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες αναφορές.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι συνεχίζει «τις μεγάλης κλίμακας επιθέσεις του εναντίον τρομοκρατικών υποδομών και πολυώροφων κτιρίων που έχουν μετατραπεί σε στρατιωτικές υποδομές στην Πόλη της Γάζας».

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού έδωσε στη δημοσιότητα λίστα με όλες τις περιοχές στις οποίες μπορούν να καταφύγουν οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας, καθώς το Ισραήλ προετοιμάζει μια επιχείρηση για τον έλεγχο της πόλης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η Νούσεϊράτ και η Ντέιρ αλ-Μπαλά στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, καθώς και αρκετές συνοικίες της Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ο στρατός θα χρησιμοποιήσει βία στην περιοχή της Πόλης της Γάζας, όπως έχει κάνει σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Για την ασφάλειά σας, παρακαλούμε μεταβείτε αμέσως στις περιοχές που αναφέρονται», έγραψε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ σε ανάρτηση στο X.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν λάβει οδηγίες να εγκαταλείψουν τη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας της Γάζας πριν τεθεί υπό ισραηλινό έλεγχο.

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι θέλουν να παραμείνουν στην πόλη παρά τον κίνδυνο που διατρέχουν να σκοτωθούν, επειδή το Ισραήλ έχει επανειλημμένα επιτεθεί ακόμη και σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας στο παρελθόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.