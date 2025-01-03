Η Πολωνία αποφάσισε να μην προσκαλέσει τον πρεσβευτή της Ουγγαρίας στην εκδήλωση για την έναρξη της πολωνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Βουδαπέστη έχει χορηγήσει άσυλο σε πρώην υφυπουργό της πολωνικής κυβέρνησης που ερευνάται για κατάχρηση δημοσίων πόρων, ανακοίνωσε η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μαγκνταλένα Σομπκοβιάκ-Τσαρνέτσκα.

Αλλά, ούτε ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχει προσκληθεί στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην Εθνική Όπερα της Βαρσοβίας

Η Βαρσοβία αντέδρασε με οργή όταν η Ουγγαρία χορήγησε τον περασμένο μήνα πολιτικό άσυλο στον Μαρσίν Ρομανόφσκι, ο οποίος είχε τεθεί υπό κράτησιν τον περασμένο Ιούλιο στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση δημοσίων πόρων. Ο Ρομανόφσκι αφέθηκε γρήγορα ελεύθερος με την επίκληση ασυλίας λόγω της ιδιότητάς του ως μέλους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του Κόμματος του Δικαίου και της Δικαιοσύνης αρνείται τις εναντίον του κατηγορίες.

«Όταν κάναμε τις προσκλήσεις για το γκαλά μας έναν μήνα πριν, καλέσαμε ολόκληρο το διπλωματικό σώμα. Αλλά έπειτα από την κατάσταση με τον υπουργό Ρομανόφσκι, ο υπουργός (Εξωτερικών) Σικόρσκι αποφάσισε ότι ο Ούγγρος πρεσβευτής δεν είναι ευπρόσδεκτος στο θέατρο σήμερα».

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα θα απευθύνουν ομιλίες κατά την τελετή για την ανάληψη της προεδρίας της Ένωσης από τη Βαρσοβία.

Ο Τουσκ τηρεί εξαιρετικά επικριτική στάση απέναντι στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν εξαιτίας της φιλορωσικής του στάσης του απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Ορμπάν δήλωσε στα ουγγρικά μέσα ενημέρωσης ότι η κυβέρνηση του Τουσκ θεωρεί «τους Ούγγρους εχθρούς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

