Η πρωτεύουσα του Βιετνάμ, το Ανόι, καλύπτεται από πυκνό νέφος τις τελευταίες εβδομάδες, καθιστώντας την πρώτη στον κατάλογο με τις πιο μολυσμένες πόλεις στον κόσμο την ώρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα προωθήσει την κυκλοφορία περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων για να περιορίσει το πρόβλημα.

Τα επίπεδα των επικίνδυνων αιωρούμενων σωματιδίων, γνωστών ως PM2.5, στο Ανόι μετρήθηκαν στα 266 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο νωρίς σήμερα το πρωί - η υψηλότερη μέτρηση στον κατάλογο με τις πιο μολυσμένες πόλεις, σύμφωνα με την AirVisual, η οποία παρέχει ανεξάρτητες πληροφορίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό.

Η χώρα αυτή της Νοτιοανατολικής Ασίας, ένας περιφερειακός κατασκευαστικός κόμβος με μια από τις γρηγορότερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ασία, αναφέρει σοβαρή ατμοσφαιρική ρύπανση στις μεγαλύτερες πόλεις της επί σειρά ετών και κυρίως στο Ανόι.

Το πυκνό νέφος προκαλείται κυρίως από το κυκλοφοριακό πρόβλημα, από την καύση των απορριμμάτων και από τις βιομηχανικές δραστηριότητες.

"Εμείς οι ηλικιωμένοι το βιώνουμε πολύ ξεκάθαρα όταν υποφέρουμε από προβλήματα του αναπνευστικού που προκαλούν δύσνποια", λέει ο Λου Μιχ Ντουκ, ένας 64χρονος. "Η κατάσταση δείχνει ότι έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο καιρό".

Αλλά και οι νεότεροι παραπονιούνται.

"Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν η ομίχλη ... αλλά στη συνέχεια διαπίστωσα ότι στην πραγματικότητα είναι λεπτόκοκκη σκόνη που περιορίζει την όρασή μου και με κάνει να νιώθω ότι δεν είναι υγιές να αναπνεύσω", λέει η 21χρονη φοιτήτρια Νγκουέν Νιχ Χουόνγκ.

Μιλώντας σε χθεσινή συνάντηση με τις αρχές του υπουργείου Μεταφορών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τραν Χονγκ Χα έκανε έκκληση για να επιταχυνθεί η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα στο πλαίσιο των προσπαθειών για μείωση της μόλυνσης, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής το Ανόι έχει θέσει στόχο για την μετατροπή στην ηλεκτροκίνηση τουλάχιστον του 50% των λεωφορείων και του 100% των ταξί μέχρι το 2030.

"Αυτή είναι η ευθύνη του κράτους προς τους πολίτες και θα πρέπει να γίνουν εγκαίρως συγκεκριμένες ενέργειες", είπε ο Χα σύμφωνα με την εφημερίδα Tien Phong.

Τα υπουργεία Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος και Υγείας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν.

Πηγή: skai.gr

