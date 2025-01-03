Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μία ακόμα προειδοποίηση που συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες τέθηκε σε ισχύ στη Βρετανία, συγκεκριμένα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Η Υπηρεσία Προστασίας Υγείας Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό για το κρύο, με ισχύ μέχρι την Τετάρτη.

Αυτού του είδους ο συναγερμός προειδοποιεί αρχές και πολίτες ότι δύναται να υπάρξει αύξηση των θανάτων ιδίως στις ηλικίες άνω των 65 ετών και σε ανθρώπους με προβλήματα υγείας.

Το ψύχος οφείλεται σε αρκτικό κύμα αέρα, το οποίο ήδη τη νύχτα της Πέμπτης έριξε τον υδράργυρο στους -7,9 βαθμούς Κελσίου στο Μπένσον της κεντρικής Αγγλίας.

Ο συναγερμός για τη δημόσια υγεία έρχεται να προστεθεί στις μετεωρολογικές προειδοποιήσεις για χιόνι σχεδόν σε όλη την αγγλική επικράτεια και σε περιοχές της Σκωτίας από το μεσημέρι του Σαββάτου και μέχρι το πρωί της Δευτέρας, αλλά και για επικίνδυνο παγετό σήμερα, Παρασκευή, στη δυτική χώρα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.