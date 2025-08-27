Η Ουκρανία επέκρινε την Τετάρτη τη Ρωσία για τα σχέδιά της να αποχωρήσει από τη συνθήκη του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων, λέγοντας ότι η πρόταση αποτελεί σιωπηρή παραδοχή ενοχής από τη Μόσχα.

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου και βασανιστήρια εναντίον αμάχων και αιχμαλώτων πολέμου από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής το 2022. Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με κυβερνητική ιστοσελίδα της Ρωσίας, η Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να αποχωρήσει από τη Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, την οποία είχε υπογράψει το 1996.

«Αυτό το βήμα ισοδυναμεί ουσιαστικά με παραδοχή ενοχής – συστηματικών βασανιστηρίων και προσπάθεια αποφυγής ευθύνης για κατάφωρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η ρωσική κυβέρνηση δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Η απόφαση της Μόσχας θα πρέπει να εγκριθεί από τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να υπερψηφιστεί από τη Δούμα προτού τεθεί σε ισχύ, σύμφωνα με τον ιστότοπο.

Τον Μάρτιο, Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών είχε αναφέρει ότι η «εκτεταμένη και συστηματική» πρακτική εξαναγκαστικών εξαφανίσεων και βασανιστηρίων Ουκρανών από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια του πολέμου συνιστά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η Ολλανδία και άλλα 40 κράτη-μέλη του ΟΑΣΕ έχουν επίσης καλέσει σε ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις.



Πηγή: skai.gr

