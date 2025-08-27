Ο Τραμπ ζητά να κατηγορηθούν ο Σόρος και ο γιος του για οργανωμένο έγκλημα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι πρέπει να απαγγελθεί κατηγορία βάσει του νόμου RICO στον Τζορτζ Σόρος και τον γιο του, «λόγω της υποστήριξής τους σε βίαιες διαδηλώσεις και πολλά άλλα σε όλες τις ΗΠΑ». (Μια κατηγορία RICO («Rico charge») είναι η κατηγορία που προκύπτει από το Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, έναν αμερικανικό ομοσπονδιακό νόμο που δημιουργήθηκε το 1970 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ο νόμος επιτρέπει στους εισαγγελείς να ασκήσουν δίωξη σε άτομα για εγκληματική δραστηριότητα που αποτελεί μέρος ενός «μοτίβου εγκληματικής δραστηριότητας» για λογαριασμό μιας «επιχείρησης»).

Ο Τραμπ σημειώνει ακόμη στην ανάρτησή του ότι «Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, χωρίς να της δώσουν ποτέ την ευκαιρία να «αναπνεύσει» και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ».

«Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε!», καταλήγει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανάρτηση του Τραμπ:

«Ο Τζορτζ Σόρος και ο υπέροχος ριζοσπαστικός αριστερός γιος του θα πρέπει να κατηγορηθούν βάσει του νόμου RICO λόγω της υποστήριξής τους σε βίαιες διαδηλώσεις και πολλά άλλα, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτούς τους τρελούς να διαλύσουν την Αμερική, χωρίς να της δώσουν ποτέ την ευκαιρία να «αναπνεύσει» και να είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Ο Σόρος και η ομάδα των ψυχοπαθών του έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στη χώρα μας! Αυτό περιλαμβάνει και τους τρελούς φίλους του από τη Δυτική Ακτή. Προσέξτε, σας παρακολουθούμε! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.