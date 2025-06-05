Οι σοροί δύο Ισραηλινών ομήρων ανακτήθηκαν σήμερα από τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόκειται για τα πτώματα ενός ηλικιωμένου ανδρόγυνου που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Κιμπούτς Νιρ Οζ και οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τους μαχητές.

Οι σοροί της Τζούντι Γουάινσταϊν Χαγκάι, 70 ετών, και του Γκαντ Χαγκάι, 72 ετών, ανακτήθηκαν κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης του ισραηλινού στρατού και της υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας, Σιν Μπετ, στην περιοχή Χαν Γιουνίς.

Judi and Gad Haggai were beloved parents, grandparents, and members of Kibbutz Nir Oz. They were held hostage for 608 days by terrorists in Gaza.



On October 7, 2023, while taking their daily morning walk around the kibbutz, they were murdered and abducted.



Σε ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «δε θα ησυχάσουμε, ούτε θα σιωπήσουμε, μέχρι να επιστρέψουμε όλους τους απαχθέντες μας στα σπίτια τους - ζωντανούς και νεκρούς».

במבצע מיוחד של השב״כ וצה״ל ברצועת עזה, הושבו ארצה גופותיהם של שניים מחטופינו שהוחזקו בידי ארגון הטרור הרצחני חמאס:

ג׳ודי ויינשטיין-חגי וגדי חגי מקיבוץ ניר עוז, זכרם לברכה.



ג׳ודי וגדי נרצחו בשבעה באוקטובר ונחטפו לרצועת עזה.



יחד עם כל אזרחי ישראל, רעייתי ואני מוסרים את תנחומינו… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 5, 2025

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF τόνισαν ότι «θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε μέχρι να επιστραφούν οι υπόλοιποι 56 όμηροί μας».

Για συμφωνία με τη Χαμάς πιέζουν οι οικογένειες

Από την πλευρά τους, οι οικογένειες των ομήρων ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «η επιστροφή της Τζούντι και του Γκαντ είναι επώδυνη και σπαρακτική» αλλα «υπενθυμίζει σε όλους ότι είναι καθήκον του κράτους να φέρει όλους σπίτι».

«Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα επιστρέψει και τους 56 εναπομείναντες ομήρους - τους ζωντανούς για αποκατάσταση και τους νεκρούς για ταφή. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε άλλες 608 οδυνηρές ημέρες για αυτό. Η αποστολή μπορεί να ολοκληρωθεί ήδη από αύριο το πρωί. Αυτό θέλει η πλειοψηφία του ισραηλινού λαού» τονίζουν οι οικογένειες.

