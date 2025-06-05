Λογαριασμός
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός ανέκτησε τις σορούς δύο νεκρών ομήρων - Για συμφωνία με τη Χαμάς πιέζουν οι οικογένειες

Πρόκειται για τα πτώματα ενός ηλικιωμένου ανδρόγυνου που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023

Οι σοροί δύο Ισραηλινών ομήρων ανακτήθηκαν σήμερα από τη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πρόκειται για τα πτώματα ενός ηλικιωμένου ανδρόγυνου που σκοτώθηκε κατά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Κιμπούτς Νιρ Οζ και οι σοροί τους μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας από τους μαχητές. 

Οι σοροί της Τζούντι Γουάινσταϊν Χαγκάι, 70 ετών, και του Γκαντ Χαγκάι, 72 ετών, ανακτήθηκαν  κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης του ισραηλινού στρατού και της υπηρεσίας ασφαλείας της χώρας, Σιν Μπετ, στην περιοχή Χαν Γιουνίς.

Σε ανακοίνωσή του, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «δε θα ησυχάσουμε, ούτε θα σιωπήσουμε, μέχρι να επιστρέψουμε όλους τους απαχθέντες μας στα σπίτια τους - ζωντανούς και νεκρούς».

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF τόνισαν ότι «θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε μέχρι να επιστραφούν οι υπόλοιποι 56 όμηροί μας».

Για συμφωνία με τη Χαμάς πιέζουν οι οικογένειες 

Από την πλευρά τους, οι οικογένειες των ομήρων ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «η επιστροφή της Τζούντι και του Γκαντ είναι επώδυνη και σπαρακτική» αλλα «υπενθυμίζει σε όλους ότι είναι καθήκον του κράτους να φέρει όλους σπίτι». 

«Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα επιστρέψει και τους 56 εναπομείναντες ομήρους - τους ζωντανούς για αποκατάσταση και τους νεκρούς για ταφή. Δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε άλλες 608 οδυνηρές ημέρες για αυτό. Η αποστολή μπορεί να ολοκληρωθεί ήδη από αύριο το πρωί. Αυτό θέλει η πλειοψηφία του ισραηλινού λαού» τονίζουν οι οικογένειες. 

