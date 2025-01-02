Η Ουκρανία έπληξε διοικητήριο του ρωσικού στρατού στο Κουρσκ

Διοικητήριο του ρωσικού στρατού στην περιοχή Μάρινο της περιφέρειας Κουρσκ χτυπήθηκε σε ένα «πλήγμα υψηλής ακρίβειας» που εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας στο Κίεβο, υπογραμμίζοντας ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες αμάχων.

Από την πλευρά τους, οι περιφερειακές αρχές στο Κουρσκ ανέφεραν πως επίθεση δέχθηκε η κοινότητα Ιβάνοφσκε, όπου μεταξύ άλλων επλήγη ένα «πολιτιστικό κέντρο». Για περιορισμένης έκτασης υλικές ζημιές έκανε λόγο ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Χινστέιν. Ωστόσο, βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν μέσω Telegram δείχνουν σημαντικές καταστροφές σε κτίρια, σε μια περιοχή όπου διακρίνονται στρατιωτικά οχήματα.

Ουκρανικές δυνάμεις κατέλαβαν τμήμα της ρωσικής περιφέρειας Κουρσκ κατά την αιφνιδιαστική διασυνοριακή επίθεση που εξαπέλυσαν τον περασμένο Αύγουστο. Σε μια προσπάθεια να σταματήσει τη ρωσική αντεπίθεση, ο ουκρανικός στρατός έχει πλήξει τις τελευταίες εβδομάδες αρκετές κοινότητες του Κουρσκ στις οποίες προωθούνται στρατιωτικές ενισχύσεις από τη Μόσχα. Στις επιχειρήσεις αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί συχνά πυραυλικά συστήματα HIMARS που προμηθεύτηκε η Ουκρανία από τις ΗΠΑ. Τον Νοέμβριο, ρωσικό διοικητήριο στο Μάρινο είχε πληγεί επίσης με βρετανικούς πυραύλους Storm Shadow.

Πηγή: skai.gr

