Το κυβερνών Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας της Νότιας Κορέας μετά τη συνεδρίαση των βουλευτών του αποφάσισε να αντιταχθεί στην παραπομπή του προέδρου Γιουν Σουκ Γεόλ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap την Πέμπτη.

Νωρίτερα, τα κόμματα της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης υπέβαλαν πρόταση παραπομπής κατά του Νοτιοκορεάτη προέδρου, αναφέροντας ότι «παραβίασε σοβαρά και σε μεγάλο βαθμό το Σύνταγμα» και επιχείρησε να αποφύγει μια εις βάρος του ποινική έρευνα, επιχειρώντας να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα».

«Υποβάλαμε μια πρόταση μομφής που προετοιμάστηκε επειγόντως», δήλωσαν εκπρόσωποι έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του κύριου Δημοκρατικού Κόμματος, σε ζωντανή συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι θα συζητήσουν πότε θα τεθεί σε ψηφοφορία, αλλά θα μπορούσε να έρθει την Παρασκευή.

Η απόφασή του υποκινήθηκε από «την επιθυμία να αποφύγει ποινικές έρευνες που αφορούν τον πρόεδρο Γιουν και την οικογένειά του» και «χωρίς συνταγματικά προαπαιτούμενα όπως πόλεμος, ένοπλη εξέγερση ή παρόμοιες καταστάσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης» διευκρινίζει το κείμενο πρότασης μομφής - γνώση του οποίου έλαβε το Γαλλικού Πρακτορείου - που κατέθεσαν έξι κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.