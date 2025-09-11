Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι ειδικές δυνάμεις της έπληξαν εχθές με μη επανδρωμένο αεροσκάφος ένα πλοίο πολλαπλών χρήσεων του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας κοντά στο Νοβοροσίσκ.

Συγκεκριμένα, η HUR έκανε γνωστό ότι επλήγη ένα πλοίο Project MPSV07, ένα από τα μόλις τέσσερα που διαθέτει ο στόλος της Ρωσίας, αξίας περίπου 60 εκατ. δολαρίων.

Ukraine’s military intelligence (HUR) has struck the Russian Black Sea Fleet vessel MPSV07 near Novorossiysk.



The $60 million ship, commissioned in 2015, is one of only four of its kind in Russia’s navy. pic.twitter.com/G2vwhmAXIS — KyivPost (@KyivPost) September 11, 2025

Σύμφωνα με τη HUR, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τη γέφυρα του πλοίου, καταστρέφοντας τα συστήματα πλοήγησης και επικοινωνίας, καθώς και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό επιτήρησης του Project MPSV07, θέτοντάς το ουσιαστικά εκτός λειτουργίας.

Η αποκατάσταση του πλοίου, όπως αναφέρεται, θα απαιτήσει δαπανηρές επισκευές.

Τη στιγμή της επίθεσης, το ρωσικό πλοίο εκτελούσε εκτελούσε επιχείρηση ηλεκτρικής αναγνώρισης και περιπολία στον κόλπο του Νοβοροσίσκ, όπου η Μόσχα έχει αναπτύξει μεγάλο μέρος του στόλου της στη Μαύρη Θάλασσα μετά από επανειλημμένες ουκρανικές επιθέσεις στην κατεχόμενη Κριμαία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τη χρήση εγχώριας παραγωγής θαλάσσιων και εναέριων μη επανδρωμένων οχημάτων (drones) στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι έχει καταφέρει σειρά επιτυχημένων επιθέσεων εναντίον του ρωσικού ναυτικού τον τελευταίο χρόνο.

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες αφότου η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (HUR) δημοσίευσε βίντεο μιας άλλης επιχείρησης που πραγματοποίησε η ειδική ομάδα «Prymary» στην κατεχόμενη Κριμαία.

Την 1η Σεπτεμβρίου, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ρωσική αεροπορική βάση στο Χβαρντιίσκε κοντά στη Συμφερόπολη, καταστρέφοντας τουλάχιστον δύο μαχητικά ελικόπτερα Mi-8 αξίας 20 έως 30 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η Ουκρανία είχε καταφέρει ένα εξίσου καταστροφικό πλήγμα στον ρωσικό στόλο με την επίθεση σε ρωσικό στρατιωτικό ρυμουλκό, που πιστεύεται ότι ήταν ένα BUK-2190, στον κόλπο της Σεβαστούπολης.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες ανέφεραν ότι το σκάφος ανήκε στην επίλεκτη μονάδα υποβρύχιων δολιοφθορών PDSS της Ρωσίας. «Η καταστροφή του ρυμουλκού περιορίζει σημαντικά τις μαχητικές δυνατότητες της επίλεκτης ρωσικής μονάδας», ανέφερε η HUR σε ανακοίνωσή της.

Η χερσόνησος της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία το 2014, παραμένει βασικό ορμητήριο για τον πόλεμο της Μόσχας. Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει τη Κριμαία για αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις βαθιά στην επικράτεια της Ουκρανίας.



