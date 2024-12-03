Η Ουκρανία χρειάζεται ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και μια δίκαιη ειρήνη, δήλωσε σήμερα η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, προσθέτοντας ότι το Κιέβο μόνο του θα αποφασίσει πότε θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

«Εάν μιλάμε για ειρήνη, πρέπει να είναι μια δίκαιη ειρήνη, δεν πρέπει να είναι μια παγωμένη σύγκρουση, που οδηγεί σε περαιτέρω εξοπλισμούς και επιθέσεις στην Ουκρανία ή ακόμη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες» δήλωσε η Μπέρμποκ στο περιθώριο της συνόδου των υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του ΝΑΤΟ.

«Χρειάζονται εγγυήσεις ασφαλείας που να είναι αποτελεσματικές», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

