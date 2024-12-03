Το Ιράν «θα εξετάσει» το ενδεχόμενο αποστολής στρατού στη Συρία, εφόσον η Δαμασκός το ζητήσει, δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγσί, η χώρα του οποίου στηρίζει το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Εάν η συριακή κυβέρνηση μας ζητήσει να στείλουμε δυνάμεις στη Συρία, θα εξετάσουμε αυτό το αίτημα», είπε ο Αραγσί, σύμφωνα με τον λογαριασμό του υπουργείου στο Telegram, που επικαλείται μια συνέντευξη στον αραβόφωνο ειδησεογραφικό ιστότοπο Al-Araby al-Jadid.

Η δήλωση αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη που έχουν κάνει οι ιρανικές αρχές μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσαν στις 27 Νοεμβρίου ομάδες ανταρτών εναντίον του καθεστώτος του Άσαντ. Τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ είπε ότι η χώρα του σκοπεύει να διατηρήσει τους «στρατιωτικούς συμβούλους» που έχει στείλει στη Συρία, χωρίς να διευκρινίσει αν θα αυξηθεί ή όχι ο αριθμός αυτών των δυνάμεων.

Σιίτες μαχητές προσκείμενοι στο Ιράν βρίσκονται επίσης στη Συρία για να ενισχύσουν τις δυνάμεις του Άσαντ.

Πολλοί Ιρανοί αξιωματικοί έχουν σκοτωθεί στη Συρία, κάποιοι σε μάχες, άλλοι από ισραηλινά πλήγματα. Επισκεπτόμενος τη Δαμασκό, τη Δευτέρα, ο Αραγσί διαβεβαίωσε ότι η χώρα του θα παράσχει «κάθε αναγκαία υποστήριξη» στη σύμμαχό της για να αντιμετωπίσει τους αντάρτες.

Η Τεχεράνη θεωρεί ότι αυτή η επίθεση εναντίον του συριακού καθεστώτος είναι μια αμερικανοϊσραηλινή συνωμοσία με στόχο τη «αποσταθεροποίηση» της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

