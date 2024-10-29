Με ένα λιτό και παράλληλα απειλητικό μήνυμά του στο X ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ σχολίασε την εκλογή του Σεΐχη Ναΐμ Κασέμ ως νέο επικεφαλής της λιβανέζικης ένοπλης ομάδας, της Χεζμπολάχ.
«Προσωρινός διορισμός. Όχι για πολύ» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του δείχνοντας έτσι τις προθέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης η οποία έχει εξοντώσει μεγάλο μέρος των ηγετών της Χεζμπολάχ.
Temporary appointment.— יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) October 29, 2024
Not for long. pic.twitter.com/ONu0GveApi
Παράλληλα, στα εβραϊκά, προσθέτει: «Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει».
Ο Κασέμ ήταν δεύτερος στην ιεραρχία της σιιτικής ισλαμιστικής οργάνωσης, και χαίρει σεβασμού μεταξύ των ισλαμιστών.
