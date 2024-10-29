Λογαριασμός
Το όλο νόημα σχόλιο του Γκάλαντ για τον νέο ηγέτη της Χεζμπολάχ: «Όχι για πολύ»

Με λίγες μόνο λέξεις ο Γκάλαντ σχολίασε την εκλογή του Σεΐχη Ναΐμ Κασέμ ως νέο επικεφαλής της λιβανέζικης ένοπλης ομάδας, της Χεζμπολάχ

Γιόαβ Γκάλαντ

Με ένα λιτό και παράλληλα απειλητικό μήνυμά του στο X ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ σχολίασε την εκλογή του Σεΐχη Ναΐμ Κασέμ ως νέο επικεφαλής της λιβανέζικης ένοπλης ομάδας, της Χεζμπολάχ.

«Προσωρινός διορισμός. Όχι για πολύ» έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση του δείχνοντας έτσι τις προθέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης η οποία έχει εξοντώσει μεγάλο μέρος των ηγετών της Χεζμπολάχ. 

Παράλληλα, στα εβραϊκά, προσθέτει: «Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει». 

