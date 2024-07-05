Ιταλία: Το αεροδρόμιο Μαλπένσα θα λέγεται «Σίλβιο Μπερλουσκόνι»

Ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε απόψε ότι το αεροδρόμιο Μαλπένσα, έξω από το Μιλάνο, θα ονομαστεί «Σίλβιο Μπερλουσκόνι», για να τιμηθεί η μνήμη του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού, επιχειρηματία και ιδρυτή του κόμματος Φόρτσα Ιτάλια, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούνιο του 2023.
«Σήμερα η Ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενέκρινε το σχετικό αίτημα. Και ως υπουργός Μεταφορών, που έχει και τον τελευταίο λόγο, φυσικά και θα συναινέσω», δήλωσε ο Σαλβίνι.
«Πρόκειται για δίκαιο φόρο τιμής. Μια σημαντική αναγνώριση, μετά και από την απόφασή μας να δώσουμε το όνομα του Καβαλίερε στην αίθουσα συνεδριάσεων του συμβουλίου μας», συμπλήρωσε ο Ατίλιο Φοντάνα, πρόεδρος της περιφέρειας της Λομβαρδίας, με πρωτεύουσα το Μιλάνο.
