Η Κίνα αποφάσισε να αναστείλει τις διαβουλεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον έλεγχο και τη μη διάδοση των όπλων μετά τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιάν σε συνέντευξη Τύπου.



«Εδώ και αρκετό καιρό, οι Ηνωμένες Πολιτείες πωλούν όπλα στην κυβέρνηση της Ταϊβάν παρά την έντονη κινεζική αντίθεση και τις επανειλημμένες διαπραγματεύσεις», είπε. «Η Κίνα αποφάσισε να αναστείλει τις διαβουλεύσεις [για τον έλεγχο των όπλων και τη μη διάδοση] με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πηγή: skai.gr

Ο Κινέζος διπλωμάτης θεώρησε την αμερικανική πλευρά υπεύθυνη για αυτή την απόφαση, και επεσήμανε την ετοιμότητα του Πεκίνου να διατηρήσει σχετικές επαφές με την Ουάσιγκτον που «βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη και την αμοιβαία επωφελή συνεργασία».Ο Λιν Τζιαν προέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες «να σεβαστούν τα κύρια συμφέροντα της Κίνας και να διαμορφώσουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για διάλογο και διαβούλευση μεταξύ των δύο χωρών».Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο βασικός προμηθευτής όπλων στην Ταϊβάν. Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Άμυνας, οι ΗΠΑ παρείχαν στρατιωτική βοήθεια αξίαςΣτις 12 Ιουλίου, η Κίνα επέβαλε νέες κυρώσεις σε ορισμένες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες και τα ανώτερα στελέχη τους σχετικά με προμήθειες όπλων στην ταϊβανέζικη κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στη «μαύρη λίστα» είναι η Anduril Corporation, η Maritime Tactical Systems Corporation, η Pacific Rim Defense Corporation, η AEVEX Aerospace Corporation, η LKD Aerospace Corporation και η Summit Technology Corporation.Τα περιουσιακά τους στοιχεία = στην Κίνα έχουν δεσμευτεί. Εξάλλου, 11 στελέχη αυτών των οντοτήτων έχουν επίσης μπει στη μαύρη λίστα, και έχει απαγορευτεί η είσοδος στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων των Χονγκ Λονγκ και Μακάο.

