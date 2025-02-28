Η Νικαράγουα αποσύρεται από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Η κυβέρνηση της Νικαράγουας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη την απόφασή της να αποσυρθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε αντίδραση για πρόσφατη έκθεση ομάδας ειδικών εντεταλμένης από τον οργανισμό, που την κατηγόρησε για μαζική καταστολή και κατάργηση του κράτους δικαίου.

«Η Νικαράγουα ενημέρωσε για την εθνικά κυρίαρχη και αμετάκλητη απόφασή της να αποσυρθεί από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και κάθε δραστηριότητα του Συμβουλίου αυτού και δορυφορικών μηχανισμών του», ανέφερε σε μέσα ενημέρωσης προσκείμενα στην κυβέρνηση η Ροσάριο Μουρίγιο, συμπρόεδρος του κράτους της κεντρικής Αμερικής στο πλευρό του συζύγου της, του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγα.

Τον Νοέμβριο, το νικαραγουανό κοινοβούλιο ενέκρινε τη νιοστή αναθεώρηση του Συντάγματος, που τέθηκε σε ισχύ τη 18η Φεβρουαρίου και διευρύνει ακόμη περισσότερο την εξουσία του προεδρικού ζεύγους στη χώρα.

Η έκθεση ειδικών που δημοσιοποιήθηκε προχθές Τετάρτη εκφράζει έντονη ανησυχία για την αναθεώρηση του θεμελιώδους νόμου, που κρίνει πως καταφέρνει πλήγμα στο κράτος δικαίου και ισοδυναμεί με την εξάλειψη όποιου «μηχανισμού ελέγχου της εξουσίας» υπήρχε, δημιουργώντας «εκτελεστική εξουσία συμπροέδρων». Το μέτρο, κατά την ίδια πηγή, ουσιαστικά εκμηδενίζει τη δικαστική, τη νομοθετική και την εκλογική εξουσία σε «όργανα» που «συντονίζονται» από την προεδρία.

«Γινόμαστε μάρτυρες μεθοδικής καταστολής όλων όσοι τολμούν να αμφισβητήσουν» το προεδρικό ζευγάρι, σχολίασε η Αριέλα Περάλτα, μέλος της επιτροπής των ειδικών, κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση σε πόλεμο εναντίον του ίδιου του λαού της».

Ο Ντανιέλ Ορτέγα, άλλοτε ηγέτης ανταρτών, 79 ετών, που αρχικά κυβέρνησε τη Νικαράγουα τα χρόνια του 1980, μετά τον θρίαμβο της επανάστασης των σαντινιστών, κι επέστρεψε στην εξουσία το 2007, ήδη έχει αναθεωρήσει πάνω από δέκα φορές το Σύνταγμα, αποκτώντας ιδίως τη δυνατότητα να παραμείνει στην προεδρία για απεριόριστο αριθμό θητειών. Κατηγορείται από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και κυβερνήσεις χωρών της Λατινικής Αμερικής πως ασκεί την εξουσία κατά ολοένα πιο αυταρχικό τρόπο μαζί με τη σύζυγό του Μουρίγιο που προήγαγε σε «συμπρόεδρο».

Το ζευγάρι ενισχύει τον έλεγχό του στην κοινωνία μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις του Απριλίου του 2018, στις οποίες είδε αμερικανοκίνητη απόπειρα πραξικοπήματος· μετά τις ταραχές με πάνω από 300 νεκρούς το κύμα καταστολής εντάθηκε με τη συμμετοχή του στρατού, της αστυνομίας και παραστρατιωτικών, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Η αυτοαποκαλούμενη ομάδα ειδικών, η Ύπατη Αρμοστεία και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν μετατραπεί σε θάλαμο αντήχησης για αυτούς που επιτέθηκαν στην ειρήνη» στη Νικαράγουα, έκρινε η κυρία Μουρίγιο, αναφερόμενη στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις και την εξορία χιλιάδων ανθρώπων που ακολούθησε.

Καταφέρθηκε εναντίον των «ασεβών μηχανισμών» και «την καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας, της ισότητας των εθνών και της αξιοπρέπειας των λαών».

