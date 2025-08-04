Ένοπλοι σκότωσαν 11 ανθρώπους και απήγαγαν περισσότερους από 70 άλλους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, κατά την επίθεση που εξαπέλυσαν σε χωριό της βορειοδυτικής Νιγηρίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που επικαλείται μαρτυρίες κατοίκων.

Οι ένοπλοι, που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες, εισέβαλαν το Σάββατο στην κοινότητα Σάμπον Γκαρίν Ντάμρι στην πολιτεία Ζάμφαρα της βορειοδυτικής Νιγηρίας. «Ήρθαν με μοτοσικλέτες πυροβολώντας αδιακρίτως, προτού απαγάγουν τα παιδιά μας. Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε μάθει τίποτα για την τύχη τους», είπε ο Ίσα Σάνι στο Reuters.

Ο Σουφιγιάνου Ιμπραχίμ δήλωσε πως οι ένοπλοι απήγαγαν τη σύζυγό του και πυροβόλησαν τον ίδιο στο πόδι. «Πυροβολούσαν από παντού… δεν ξέρω πως γλίτωσα», είπε στο Reuters. Συμπλήρωσε πως τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση.

Εδώ και χρόνια, οι κάτοικοι της βορειοδυτικής Νιγηρίας βρίσκονται αντιμέτωποι με επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, δολοφονούν και απαγάγουν για λύτρα. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, από τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο οι υπηρεσίες ασφαλείας απελευθέρωσαν 175 θύματα απαγωγών και προχώρησαν σε περισσότερες από 2.000 συλλήψεις στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της Νιγηρίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

