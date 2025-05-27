Σε μετωπική αντιπαράθεση εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες η ανταλλαγή δηλώσεων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κρεμλίνου, με το θετικό κλίμα που είχε διαφανεί κατά την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών να ανατρέπεται ραγδαία.

Σε ένα τελευταίο σχόλιο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας στην κριτική του Τραμπ για τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας, διαμήνυσε ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ασφάλειά της, ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία ή από το ποιες δηλώσεις κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρός μας έχει ξεκαθαρίσει ότι κανείς δεν μπορεί να εκφοβίζει τη Ρωσία με drones ατιμωρητί. Αν το προσπαθήσει, θα υπάρξει αντίποινα», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σε δηλώσεις του στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν του κρατικού ρωσικού δικτύου VGTRK.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι το Κίεβο έχει πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις με drones και ρουκέτες σε στόχους εντός ρωσικού εδάφους. Από τις 20 Μαΐου έχουν καταρριφθεί συνολικά 2.331 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), εκ των οποίων τα 1.465 εκτός της ζώνης της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επικρίνει τη Ρωσία για δεύτερη συνεχή μέρα, απευθύνοντας μάλιστα προς τον Ρώσο ηγέτη προσωπική προειδοποίηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια σαφή ένδειξη ότι η υπομονή του εξαντλείται σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «ο Πούτιν παίζει με τη φωτιά».

Οι τελευταίες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται στον απόηχο ορισμένων από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου το 2022.

«Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ότι αν δεν ήμουν εγώ, θα είχαν ήδη συμβεί ΠΟΛΥ άσχημα πράγματα στη Ρωσία. Και εννοώ ΠΟΛΥ ΑΣΧΗΜΑ. Παίζει με τη φωτιά!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την Κυριακή τον Ρώσο πρόεδρο, μετά τις μαζικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία με τουλάχιστον 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «τρελαθεί» τελείως, προειδοποιώντας τον παράλληλα ότι οποιοδήποτε εγχείρημα να καταληφθεί «όλη» η Ουκρανία θα οδηγούσε στην «πτώση» της Ρωσίας.

«Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον (πρόεδρο) Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας, αλλά κάτι έχει πάθει. Έχει τρελαθεί τελείως», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, επικρίνοντας ταυτόχρονα τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διότι «δεν κάνει καμιά χάρη στη χώρα του μιλώντας έτσι όπως μιλάει» και «καλύτερο θα ήταν να σταματούσε».

