Τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της METLEN στον Βόλο επισκέφθηκε την Πέμπτη 5 Ιουνίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι εγκαταστάσεις αυτές εξελίσσονται πλέον σε ένα μοναδικό για την Ελλάδα και την Ευρώπη αμυντικό hub, στο πλαίσιο της μεγάλης επενδυτικής επέκτασης που υλοποιεί η Εταιρεία στην περιοχή, με στόχο τη δημιουργία ενός διαλειτουργικού οικοσυστήματoς αμυντικής βιομηχανίας με στρατηγική σημασία για την αμυντική ασφάλεια και αυτονομία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του ιστορικού εργοστασίου, παρακολούθησε από κοντά τη λειτουργία των υφιστάμενων γραμμών παραγωγής και ενημερώθηκε διεξοδικά για την πρόοδο των νέων εγκαταστάσεων που βρίσκονται υπό ανέγερση.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πορεία υλοποίησης του έργου, επισημαίνοντας τη σημασία του για την ενίσχυση της αμυντικής και βιομηχανικής ισχύος της χώρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη η Ελλάδα να αποκτήσει θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη της συμπαραγωγής, αναπτύσσοντας ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και διεθνώς διασυνδεδεμένο οικοσύστημα αμυντικής βιομηχανίας.

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, εξαίροντας το γεγονός ότι είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που επισκέπτεται το εργοστάσιο της εταιρείας στον Βόλο, κάτι που συνιστά ξεχωριστή τιμή τόσο για την Εταιρεία, όσο και για την βιομηχανική περιοχή του Βόλου.

Τόνισε, επίσης, πως η έμπρακτη υποστήριξη της κυβέρνησης υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής επένδυσης. Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα μπορεί — και πρέπει — να οικοδομήσει μια εθνική αμυντική βιομηχανία. Μια βιομηχανία που, όπως συμβαίνει σε άλλες προηγμένες χώρες, βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ πιστοποιημένων, σοβαρών επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων που όχι μόνο κατασκευάζουν, αλλά και συντηρούν κρίσιμα συστήματα με συνέπεια και βάθος χρόνου. Η METLEN, έχοντας εμπειρία δεκαετιών σε υψηλής ποιότητας κατασκευές αμυντικής τεχνολογίας, είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά σε αυτό το εθνικό σχέδιο· να φέρει την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα που έχει αποδείξει στην πράξη, εντός και εκτός συνόρων». Παράλληλα, ο κ. Μυτιληναίος ευχαρίστησε θερμά τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, για την ενεργό στήριξή του σε κάθε στάδιο αυτής της προσπάθειας.

Ο Διευθυντής του εργοστασίου της METLEN στον Βόλο, κ. Γιώργος Οικονόμου, ενημέρωσε ενδελεχώς τον πρωθυπουργό για τα έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Βόλου, ενώ ο κ. Μητσοτάκης δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει για να εγκαινιάσει την έναρξη της λειτουργίας του συνόλου των 5 βιομηχανικών μονάδων του αμυντικού – βιομηχανικού συμπλέγματος, εντός του 2026. Στην επίσκεψη παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το defence – hub του Βόλου, με την ολοκλήρωση του, προβλέπεται να απασχολεί 1.000 περίπου εργατοτεχνίτες ενισχύοντας την τοπική οικονομία και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επαναβιομηχάνηση της περιοχής και στην αναζωογόνηση κρίσιμων κλάδων υψηλής τεχνολογίας. Μέσα από στρατηγικές επενδύσεις όπως αυτή της METLEN, η Ελλάδα θωρακίζει την αμυντική της αυτονομία, ενισχύει την παραγωγική και τεχνολογική της βάση και επανασυστήνεται με αξιώσεις στον ευρωπαϊκό χάρτη της βιομηχανίας και της καινοτομίας, τονίζει η εταιρεία.

