Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο» - Τι είναι και ποιο είναι το όφελος για την Ελλάδα

Την έναρξη υλοποίησης του νέου Εθνικού Υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» και του Κέντρου Δεδομένων Λαυρίου, ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, από το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, όπου και θα κατασκευαστεί ο νέος υπερυπολογιστής.

Τι είναι όμως ο «Δαίδαλος»; Το υπουργείο εξέδωσε ένα Q&A με όσα πρέπει να γνωρίζετε:

1. Ποια η σημασία του έργου ΔΑΙΔΑΛΟΣ; Ποια η αξία του;

Ο υπερυπολογιστής ΔΑΙΔΑΛΟΣ έχει τεράστια σημασία για την Ελλάδα, καθώς αναμένεται να την τοποθετήσει ως πρωτοπόρο στο χάρτη των υποδομών ψηφιακής τεχνολογίας, της επιστημονικής έρευνας και της καινοτομίας. Η σημασία του έγκειται στην εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική του ισχύ, η οποία θα στηρίξει ερευνητικά έργα κρίσιμης σημασίας σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η εξατομικευμένη ιατρική, η μετεωρολογία, η ανάλυση μεγάλων δεδομένων και η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μεταφορών.

Επιπλέον, ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ αναμένεται να προσελκύσει διεθνείς επενδύσεις και συνεργασίες, να συμβάλει στην επιστροφή εξειδικευμένων Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας στον τομέα των προηγμένων τεχνολογιών.

Παράλληλα, η λειτουργία του θα έχει ευρύτερο κοινωνικό όφελος, καθώς θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχύσει την απορρόφηση εξειδικευμένου προσωπικού, προωθώντας τη γνώση και την καινοτομία. Ενδεικτικά, για την προετοιμασία του χώρου και του υπερυπολογιστή αναμένεται να απασχοληθούν περίπου 200 εργαζόμενοι στην εταιρεία MainSys ΑΕ καθώς, ενώ ήδη έχουν εμπλακεί 30 άτομα από την ΕΔΥΤΕ στη φάση σχεδιασμού. Επιπλέον κατά τη λειτουργία του υπερυπολογιστή, για την υποστήριξη και την αξιοποίησή του, απαιτούνται περισσότεροι από 50-60 εργαζόμενοι της ΕΔΥΤΕ.

2: Ποια είναι η συνολική επένδυση για τον εθνικό υπερυπολογιστή; Ποια η πηγή χρηματοδότησης;

Το συνολικό κόστος του έργου (και για τις δύο συμβάσεις) είναι 58,9 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ευρωπαϊκό οργανισμό EuroHPC JU.

Το έργο κατακυρώθηκε έπειτα από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό στην ανάδοχο εταιρεία Hewlett Packard Enterprise με αντικείμενο την προμήθεια και την εγκατάσταση προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού, και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, με προϋπολογισμό 41 εκ. Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Επίσης, μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, κατακυρώθηκε στην ανάδοχο εταιρεία ΜainSys ΑΕ το αντικείμενο της διαμόρφωσης των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και η διαμόρφωση νέου κέντρου δεδομένων στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκου Λαυρίου, με προϋπολογισμό 17,9 εκ. Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

3: Ποιος ο σκοπός και το όφελος για την κοινωνία και το κοινό στο οποίο απευθύνεται;

Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ θα ενισχύσει την επιστημονική έρευνα και την καινοτομία σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η εξατομικευμένη ιατρική και η μετεωρολογία, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μεταφορών. Θα προσελκύσει νέους επιστήμονες, θα συμβάλλει σε έρευνα παγκόσμιας κλάσης και θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.

Για Κέντρο Δεδομένων Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου:

1: Πόσο κόστισε; ποια η πηγή χρηματοδότησης;

Το έργο κατακυρώθηκε έπειτα από διαγωνισμό, στην ανάδοχο εταιρεία ΜainSys ΑΕ και αφορά στη διαμόρφωση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών και στη διαμόρφωση νέου κέντρου δεδομένων στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκου Λαυρίου, με προϋπολογισμό 17,9 εκ. Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2: Σε ποιό κτίριο θα εγκατασταθεί ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ;

Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ θα τοποθετηθεί στο ιστορικό κτήριο του πρώην Ηλεκτρικού Σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου, το οποίο βρίσκεται στο ΤΠΠΛ.

3: Ποιά η ιστορική σημασία του κτιρίου;

Το κτίριο, με εμβαδόν περίπου 1.500τ.μ., χτίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και θεωρείται από τα σημαντικότερα μνημεία της βιομηχανικής κληρονομιάς. Αποτέλεσε έναν από τους πρώτους ηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα και έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία. Η συνολική ανάπλαση αφορά 2 κτίρια, το κτίριο της Καμινείας και του παλαιού Πλινθοποιείου, τα οποία θα στεγάζουν όλες τις υποστηρικτικές υποδομές, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο, συνολικής έκτασης 3.000τ.μ..

4: Γιατί επιλέχθηκε το συγκεκριμένο κτίριο για τον ΔΑΙΔΑΛΟ;

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου έγινε βάσει τόσο της ιστορικής του αξίας όσο και της τεχνικής του σπουδαιότητας, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της εξέλιξης της ελληνικής βιομηχανίας και επιστήμης. Εξάλλου, το ΤΠΠΛ στεγάζει αρκετές νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις, εργαστήρια του ΕΜΠ, καθώς επίσης και ιδρύματα πολιτισμού και τέχνης, αποτελώντας μία κοιτίδα ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων προϊόντων και δραστηριοτήτων τεχνολογικού, εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

5: Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση του χώρου;

Η προετοιμασία για τη διαμόρφωση του χώρου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του νέου Κέντρου Δεδομένων στο κτήριο του πρώην Ηλεκτρικού σταθμού πραγματοποιείται σε μία από κοινού προσπάθεια μεταξύ, εξειδικευμένου προσωπικού της ΕΔΥΤΕ – GRNET, ομάδας επίλεκτων αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και στελεχών του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ) που διαθέτει τους χώρους. Η υλοποίηση γίνεται με τη μέριμνα, φροντίδα και επίβλεψη της ΕΔΥΤΕ ΑΕ.

6: Τι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο;

H αποκατάσταση περιλαμβάνει:

• Λεπτομερή ιστορική ανάλυση για την διατήρηση της αρχιτεκτονικής και ιστορικής του αξίας.

• Εργασίες στατικών ενισχύσεων, αποκατάστασης και αναπαλαίωσης των κτιρίων στο σύνολο του κελύφους αυτών, έτσι ώστε να αναβαθμιστούν στατικά διατηρώντας το ύφος, την αρχιτεκτονική και την αισθητική των κτιρίων.

• Διαμερισματοποίηση του χώρου για την φιλοξενία Κέντρου Δεδομένων (ΚΔ) HPC και μέρους του Κυβερνητικού Νέφους Τομέα Έρευνας και Εκπαίδευσης (RE Cloud).

• Δημιουργία κατάλληλων υποδομών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ειδικές συνθήκες του υπερυπολογιστή (δημιουργία κελύφους ελλειπτικού σχήματος με σκοπό τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας, την προστασία από εξωγενείς παράγοντες και τον έλεγχο προσβασιμότητας εντός του χώρου του υπολογιστικού συστήματος)

• Μετατροπή του χώρου σε επισκέψιμο κέντρο.

7: Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ σέβεται το περιβάλλον;

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε με κριτήριο την ελάχιστη δυνατή όχληση του περιβάλλοντος, με σεβασμό στο κτίριο και την ιστορικότητα του, χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, τεχνικές ψύξης με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης.

8: Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ πώς υποστηρίζεται ενεργειακά;

Στο παρακείμενο κτίριο των πρώην Υποστέγων Καμινείας, εμβαδού περί τα 1450 m2, εγκαθίσταται ο ενεργειακός σταθμός με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 6 MVA, που φροντίζει για την τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα, το υδρόψυκτο σύστημα κλιματισμού που αξιοποιεί free cooling τεχνολογίες για τον περιορισμό της ανάγκης μηχανικής συμπίεσης στην ψύξη και την εφεδρική ηλεκτρική ισχύ μέσω Ηλεκτρογεννητριών.

Οι υποδομές εγκαθίστανται σε κατάλληλο χώρο με σεβασμό στο περιβάλλον και το συνολικό τοπίο του χώρου, μεγιστοποιώντας τη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία του Κέντρου Δεδομένων. Το υδρόψυκτο σύστημα κλιματισμού αξιοποιεί τεχνολογίες free cooling για τον δραστικό περιορισμό της ανάγκης μηχανικής συμπίεσης στην ψύξη



AI Factory «Φάρος»:

1: Πότε ξεκινά το έργο;

Η επίσημη έναρξη του έργου AI Factories είναι η 1η Απριλίου 2025 και η διάρκειά υλοποίησης είναι 36 μήνες.

2: Πώς επελέγη η Ελλάδα για τη φιλοξενία του AI Factory Pharos;

Η επιλογή της Ελλάδας για τη φιλοξενία του Pharos έγινε από την Κοινή Επιχείρηση EuroHPC, καθώς εγκρίθηκε η πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Pharos – The Greek AI Factory for accelerating AI innovation», στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας AI Factories της Κοινής Επιχείρησης EuroHPC. Μάλιστα, η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα πρώτα επτά AI Factories της Ε.Ε, μαζί με τις Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, και Φινλανδία. Πρόσφατα, προστέθηκαν και οι εξής χώρες που αναμένεται να υλοποιήσουν τα δικά τους εθνικά AI Factories: Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία και Σλοβενία.

3: Ποιοι ήταν οι καταλυτικοί παράγοντες που οδήγησαν στην ανάληψη από τη χώρα μας ενός από τα πανευρωπαϊκά εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης



•Η επερχόμενη κατασκευή ενός υπερσύγχρονου, αλλά και βελτιστοποιημένου για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ (DAEDALUS).

•Η ποιότητα της κοινοπραξίας που ασχολήθηκε με το εγχείρημα, που αποτελείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το ερευνητικό κέντρο Δημόκριτος, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, το Υπερταμείο, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το ΕΚΕΤΑ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας στην Κρήτη, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

•Η σταθερή αρωγή της Πολιτείας και ειδικότερα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην κοινοπραξία που ανέλαβε την υποβολή της πρότασης, δεδομένης της προσήλωσής της στο στόχο που έχει τεθεί να γίνει η Ελλάδα πρωτοπόρος στην ψηφιακή εποχή, καθιστώντας την έναν ελκυστικό κόμβο για νεοφυείς επιχειρήσεις και επενδύσεις.



4: Ποια η σημασία και τα οφέλη του έργου;

Το AI Factory Pharos στοχεύει στη δημιουργία ενός εθνικού οικοσυστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), προάγοντας την καινοτομία και τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών και δημόσιων φορέων. Εστιάζει στους τομείς της Υγείας, της Ελληνικής Γλώσσας και του Πολιτισμού, καθώς και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ηθικά υπεύθυνων AI εφαρμογών. Σε στενή συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και τους φορείς του δημόσιου τομέα, ο ΦΑΡΟΣ θα υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την εμπορική εκμετάλλευση καινοτόμων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Επιπλέον, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. Επιπρόσθετα, το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης στοχεύει να αποτελέσει κόμβο έρευνας και γνώσης και για την ευρύτερη γεωγραφική μας περιοχή, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε τεχνολογικό πόλο.



5: Πώς συνδέεται με τον ΔΑΙΔΑΛΟ;

Ο νέος εθνικός υπερυπολογιστής ΔΑΙΔΑΛΟΣ θα λειτουργήσει ως η υπολογιστική πλατφόρμα του AI Factory Pharos, προσφέροντας συνολικά υπολογιστική ισχύ 89 Pflops, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό ποσοστό αυτής για αποκλειστική χρήση από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω του Pharos. Διαθέτει επιπλέον σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης και η σύνδεση θα γίνει μέσω της ΕΔΥΤΕ και του RE-Cloud, με ταχύτητες έως 400Gbps. Ο Pharos κεφαλαιοποιεί τον υπερυπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟΣ (DAEDALUS), για την προώθηση μιας βιώσιμης και υπεύθυνης εθνικής στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, προσφέροντας πρόσβαση για επιχειρήσεις και ερευνητές, σε υπολογιστικούς πόρους υψηλής απόδοσης.

6: Πώς συνδέεται ο Φάρος AI Factory Ελλάδας με το οικοσύστημα τεχνολογίας και ποιες ομάδες θα ευνοηθούν από αυτό;

Το AI Factory Pharos θα έχει ευρεία επίδραση στην κοινωνία, προσφέροντας εφαρμογές σε τομείς όπως η ιατρική, η μετεωρολογία, η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μεταφορών, κ.α. Η σύνδεσή του με το οικοσύστημα καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων startups, μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), ερευνητικών ιδρυμάτων και δημόσιων οργανισμών, θα ενισχύσει την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων μέσω της αξιοποίησης υπολογιστικών πόρων και εργαλείων AI.

Οι πρώτες ομάδες που θα επωφεληθούν από αυτό το έργο θα είναι εκείνες που θα αξιοποιήσουν πρώτες αυτές τις τεχνολογίες, οδηγώντας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και συμβάλλοντας στην επιστροφή εξειδικευμένου προσωπικού στην Ελλάδα (brain regain). Το έργο αυτό θα ενισχύσει το οικοσύστημα καινοτομίας, προσφέροντας ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την καινοτομία σε διάφορους τομείς.

7: Ποιο το όφελος για την κοινωνία, την χώρα και την ΕΕ;

A: Το AI Factory Pharos αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την τεχνολογική αυτονομία της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνοντας την εξάρτηση από τρίτες χώρες. Αναμένεται να προωθήσει την υπεύθυνη χρήση της ΤΝ, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να προσφέρει λύσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, ο πολιτισμός και το περιβάλλον.

8: Ποιπς είναι ο προϋπολογισμός και οι πηγές χρηματοδότησης του έργου;

A: Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 50% χρηματοδοτείται από την κοινή επιχείρηση EuroHPC JU και το υπόλοιπο 50% καλύπτεται από εθνικούς πόρους.

9: Ποιοι φορείς βρίσκονται πίσω από το AI Factory Pharos;

Το AI Factory Pharos σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί από εθνική κοινοπραξία με επικεφαλής το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέσω του φορέα του, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) και εταίρους το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (ΕΚΕΦΕ-Δ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και το ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ, σε άμεση συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Επιτροπής Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού (Strategic Foresight) της Κυβέρνησης.

Επιπλέον, συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: α) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), β) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (AΠΘ), γ) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), δ) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ε) Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) καθώς και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε, φορείς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

10: Ποιος είναι ο ρόλος της HPE στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα supercomputers;

Η HPE έχει σταθερή παρουσία στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα supercomputers και έχει συμμετάσχει σε μερικά από τα σημαντικότερα έργα της ηπείρου, όπως τα συστήματα HPC6 της Eni, Alps στην Ελβετία και το LUMI στη Φινλανδία, στο πλαίσιο EuroHPC JU. Αυτά τα έργα αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε την επιστημονική πρόοδο, την τεχνολογική καινοτομία και τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφέροντας τεχνολογικές λύσεις υψηλών προδιαγραφών.



11: Τι σημαίνει για την HPE η ανάπτυξη παραγωγικής υπολογιστικής ισχύος άνω του 1 Exaflop στην Ευρώπη;

Η συγκέντρωση supercomputers σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Φινλανδία, η Ιταλία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και η Ελλάδα, επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της HPE στην υποστήριξη κρίσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών. Πιστεύουμε ότι τέτοιες υποδομές ενισχύουν την ικανότητα της Ευρώπης να ανταποκριθεί σε ερευνητικές, βιομηχανικές και κοινωνικές προκλήσεις, παρέχοντας πρόσβαση σε πόρους υψηλής απόδοσης.

12: Ποια είναι η θέση της HPE σε θέματα βιωσιμότητας, ιδιαίτερα σε έργα HPC;

Η HPE προσεγγίζει τη βιωσιμότητα ως κρίσιμο παράγοντα σχεδιασμού και υλοποίησης των λύσεών της. Συστήματα όπως το LUMI, που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακά αποδοτική αρχιτεκτονική, αποτελούν καλό παράδειγμα της προσέγγισής μας. Επιπλέον, η δυνατότητα κατασκευής λύσεων HPC εντός της Ε.Ε., όπως στο εργοστάσιό μας στην Τσεχία, ενισχύει τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο ρόλος της Ελλάδας



13: Θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει τη δυναμική να εξελιχθεί σε τεχνολογικό κόμβο στη ΝΑ Ευρώπη; Πώς μπορεί να συμβάλει η HPE σε αυτό;

Η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, τη γεωπολιτική θέση, και πλέον και τις κατάλληλες υποδομές για να εξελιχθεί σε περιφερειακό hub καινοτομίας. Η HPE μπορεί να συμβάλει ενεργά προσφέροντας τεχνογνωσία, πρόσβαση σε διεθνή οικοσυστήματα, και λύσεις αιχμής που δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και startups να καινοτομούν, να κλιμακώνουν και να εξάγουν τεχνολογία.

