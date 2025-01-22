Η μάχη του παλιού MAGA με το νέο MAGA μόλις ξεκίνησε

Της Nia-Malika Henderson*

Ο Στιβ Μπάνον, ο πρώην επικεφαλής στρατηγικής του Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε μια χαρακτηριστικά τολμηρή και μαχητική υπόσχεση όταν ρωτήθηκε πρόσφατα για τη σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Ίλον Μασκ- του τεχνολογικού τιτάνα, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο και πολύ καλού φίλου του Τραμπ.

«Θα έχει φύγει ο Ίλον Μασκ μέχρι την Ημέρα της ορκωμοσίας. Δεν θα έχει πάσο για τον Λευκό Οίκο, δεν θα έχει πλήρη πρόσβαση στον Λευκό Οίκο, θα είναι όπως κάθε άλλο άτομο», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere Della Sera όπου είπε επίσης ότι ο Μασκ είναι ρατσιστής με ωριμότητα μικρού αγοριού. «Είναι ένας πραγματικά κακός τύπος, ένας πολύ κακός τύπος. Έκανα προσωπική μου υπόθεση να τον βγάλω από τη μέση. Στο παρελθόν, επειδή έβαζε χρήματα, ήμουν έτοιμος να το ανεχτώ. Τώρα, δεν είμαι διατεθειμένος να το ανεχτώ άλλο».

Λοιπόν, η ορκωμοσία έφτασε. Κατά γενική ομολογία, ο Μασκ όχι μόνο έλαβε μια κορυφαία θέση αλλά ως επικεφαλής των προσπαθειών του Τραμπ για μειώσεις, ο Μασκ σχεδιάζεται επίσης να έχει γραφείο στο Κτήριο Εκτελεστικών Γραφείων του Αϊζενχάουερ (EEOB), το οποίο αποτελεί μέρος του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου. Ο Μπάνον, έπεσε έξω αυτή τη φορά στα λεγόμενά του, παρερμηνεύοντας την τρέχουσα δυναμική. Πιο πρόσφατα, ακουγόταν λιγότερο συγκρουσιακός λέγοντας ότι ο Μασκ, με τα δισεκατομμύρια του και τη δική του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, είναι εδώ για να μείνει.

«Μόλις μπορέσουμε να μετατρέψουμε τον Ίλον Μασκ από τεχνοφεουδάρχη σε πολυπληθή εθνικιστή, θα αρχίσουμε να σημειώνουμε πρόοδο», είπε σε συνέντευξή του στο Politico.

Ωστόσο, αυτό είναι μόνο ένα μέρος της μάχης που ξεκινάει στην εποχή Trump 2.0. Μην περιμένετε από τον Τραμπ να σβήσει τις φλόγες. Ο Τραμπ λατρεύει τις καλές μάχες. Ακόμα καλύτερα αν είναι μεταξύ ανθρώπων της ίδιας πλευράς - μια κόντρα είναι πάντα καλή για να τη βαθμολογήσεις.

Η μάχη φέρνει την παλιά MAGA, της οποίας ο Μπάνον ήταν αρχιτέκτονας, εναντίον της νέας MAGA, της οποίας ο Μασκ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης μεταφέροντας ιδέες μέσω του Χ, της πλατφόρμας που αγόρασε το 2022. Η σπίθα για να ξεκινήσει η διαμάχη ήταν η μετανάστευση -Μασκ και (τώρα) ο Τραμπ υποστηρίζουν τις βίζες H-1B ενώ ο Μπάνον όχι. Αλλά έχει να κάνει και σε ποιους απευθύνεται το MAGA, Στους πλούσιους ή στην εργατική τάξη; Οι πλούσιοι λάτρεις της τεχνολογίας που έχουν υποστηρίξει τον Τραμπ καθώς πλησιάζει η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης; Ή εκείνοι οι Αμερικανοί της εργατικής τάξης που περιφρονούν τους παγκοσμιοποιητές και τις ελίτ;

Ο ευρύτερος συνασπισμός του GOP περιλαμβάνει επίσης ευαγγελιστές και υπέρμαχους της ζωής, πιθανώς με προσδοκίες γύρω από τις αμβλώσεις, καθώς και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θέλουν φορολογικές περικοπές, απορρύθμιση και μικρότερα ελλείμματα (αλλά όχι δασμούς). Πρόσφατα προστέθηκαν νεότεροι Ρεπουμπλικάνοι και μεγαλύτερο μερίδιο Μαύρων και Λατίνων της εργατικής τάξης, ιδιαίτερα ανδρών.

Είναι ένας δυσκίνητος συνασπισμός που συγκρατείται από τον Τραμπ, κάτι που θα δοκιμαστεί, αλλά πιθανότατα δεν θα διασπαστεί.

Το κίνημα του Τραμπ ήταν πάντα το αουτσάιντερ, πάντα το θύμα, που ήθελε αναγνώριση και θέση με τους μυημένους. Τώρα, τροφοδοτούμενο από την εργατική τάξη και χρηματοδοτούμενο από τις ελίτ, ο Τραμπ βρίσκει τον εαυτό του πλαισιωμένο από ανθρώπους που το εξοστρακίζουν. Βρίσκεται στην κορυφή της πολιτικής του δύναμης, με μερικά από τα υψηλότερα ποσοστά ευνοϊκότητας και ένα αισιόδοξο σε μεγάλο βαθμό κοινό, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN. Τα πρόσωπα που το απαρτίζουν στις εναρκτήριες εκδηλώσεις και η ροή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στα ταμεία του αντικατοπτρίζουν το πόσο μακριά έχει φτάσει από το 2017. Δεν είναι ο τυχαίος πρόεδρος αυτή τη φορά. Τώρα βρίσκεται στην κορυφή ενός διευρυμένου κινήματος και έχει μια άνευ προηγουμένου δύναμη, λυγίζοντας τη βούληση της εταιρικής Αμερικής, των μέσων ενημέρωσης και κάθε πτέρυγας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Αλλά είναι επίσης ο πρόεδρος στη δεύτερη θητεία του που δεν θα είναι ποτέ ξανά στο ψηφοδέλτιο, αν και ο Μπάνον έχει προτείνει μια τρίτη θητεία. (Αυτό θα απαιτούσε συνταγματική τροποποίηση και φαίνεται απίθανο.) Και μπορεί τα ποσοστά που συγκεντρώνει να πλησιάζουν το προσωπικό του ρεκόρ, αλλά είναι μάλλον χαμηλά -μόλις 46%- για έναν πρόεδρο που ξεκίνησε μια νικηφόρα εκστρατεία και θέλει να εκπληρώσει την εντολή που έλαβε από τον λαό. Η καθημερινότητα καθώς ξεκινά η διακυβέρνηση πιθανότατα θα μειώσει αυτές τις αξιολογήσεις τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, τερματίζοντας τη σύντομη περίοδο μέλιτος του Τραμπ.

Και κατά κάποιο τρόπο, δημιούργησε ένα κίνημα που πλέον δεν χρειάζεται - η επανεκλογή του έφερε τελικά τη λάμψη που πάντα ήθελε. Το Ανώτατο Δικαστήριο του χορήγησε ασυλία, κάτι που του δίνει την εξουσία που από καιρό αναζητούσε και πάντα πίστευε ότι του άξιζε.

Έτσι, οι φατρίες MAGA θα πολεμήσουν, αν και δεν είναι ξεκάθαρο ότι έχει μεγάλη σημασία για τον Τραμπ. Κερδίζει ό,τι κι αν γίνει. Η δεύτερη ορκωμοσία του είναι η κορυφή της δύναμής του, με εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς του MAGA να συρρέουν στο DC για να γιορτάσουν. Η ορκωμοσία του μεταφέρθηκε σε κλειστό χώρο. Η αλλαγή τοποθεσίας είναι επίσης μια χρήσιμη μεταφορά για την πολιτική άνοδο του Τραμπ, από αουτσάιντερ που το θεωρούσαν οι απέξω στο φλερτ που εισπράττει στο εσωτερικό.

Ο Τραμπ έχει προτείνει ότι θα πάρει μαζί του στο ταξίδι τη βάση του κινήματος, ανεβάζοντας το status τους οικονομικά και πολιτιστικά. Ωστόσο, μπορεί απλώς να μην υπάρχει αρκετός χώρος στο εσωτερικό.

*Η Nia-Malika Henderson είναι αρθρογράφος πολιτικών ειδήσεων στο Bloomberg Opinion. Πρώην πολιτική ρεπόρτερ για το CNN και την Washington Post, έχει καλύψει την πολιτική και τις εκστρατείες για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Πηγή: skai.gr

