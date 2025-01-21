Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Κριμαία – την ουκρανική χερσόνησο που η Ρωσία κατέλαβε και προσάρτησε το 2014 – και στην περιφέρεια Ροστόφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, επτά drones καταστράφηκαν στην Κριμαία και άλλα εννέα στη ρωσική περιφέρεια Ροστόφ, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

