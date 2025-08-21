Ψυχροπολεμικό κάλεσμα στη Ρωσία για νέα πυρηνική κούρσα λόγω «κολοσσιαίων απειλών». Η «πυρηνική ασπίδα» της Ρωσίας θα πρέπει να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια λόγω των «κολοσσιαίων απειλών» που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, προειδοποίησε την Πέμπτη ο επικεφαλής της κρατικής πυρηνικής εταιρείας της Ρωσίας.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναβαθμίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια - συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση και αναχαίτιση εισερχόμενων πυρηνικών πυραύλων - ακριβώς τη στιγμή που η Κίνα ενισχύει τη δική της πυρηνική ικανότητα πολύ πέρα ​​από εκείνη της Βρετανίας και της Γαλλίας.

«Τώρα, στην τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, είναι μια εποχή κολοσσιαίων απειλών για την ύπαρξη της χώρας μας. Επομένως, η πυρηνική ασπίδα, η οποία είναι επίσης ένα ''σπαθί'', αποτελεί εγγύηση της κυριαρχίας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, ο Αλεξέι Λιχατσέφ.

«Καταλαβαίνουμε σήμερα ότι η πυρηνική ασπίδα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια» σημείωσε, στη σκιά του ουκρανικού πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε τον Μάιο σχέδια για τον «Χρυσό Θόλο», μια αντιπυραυλική ασπίδα, εμπνευσμένη από τον Σιδερένιο Θόλο του Ισραήλ, που θα κοστίσει τουλάχιστον 175 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο θόλος των ΗΠΑ θα στοχεύει στην αναχαίτιση μιας σειράς πυραύλων - συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών, υπερηχητικών και κρουζ - και αποσκοπεί στην παρεμπόδιση των απειλών από τη Ρωσία και την Κίνα. Ωστόσο, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι καμία τέτοια ασπίδα δεν μπορεί να αναχαιτίσει όλους τους πυραύλους, ειδικά στην ποσότητα που θα μπορούσαν να εκτοξεύσουν είτε η Μόσχα είτε η Ουάσινγκτον.

Η Ρωσία έχει περίπου 4.300 αποθηκευμένες και ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περίπου 3.700, συνολικά περίπου το 87% του συνολικού παγκόσμιου αποθέματος, σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδίας Αμερικανών Επιστημόνων.

Η Κίνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο με περίπου 600 κεφαλές, ακολουθούμενη από τη Γαλλία με 290, τη Βρετανία με 225, την Ινδία με 180, το Πακιστάν με 170, το Ισραήλ με 90 και τη Βόρεια Κορέα με 50, σύμφωνα με την έρευνα.

