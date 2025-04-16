Λογαριασμός
Η λίστα του Time με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους του 2025

To περιοδικό Time δημοσίευσε τη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους για τη χρονιά που διανύουμε- Ποια δύο πρόσωπα ελληνικής καταγωγής συγκαταλέγει

Τη λίστα του με τους «100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο» για το 2025, παρουσίασε το περιοδικό Time.

Τέσσερις κεντρικές προσωπικότητες της λίστας είναι ο Σνουπ Ντογκ, τον οποίο η Μπελίντα Λάσκομπ περιγράφει ως «πολιορκητικό κριό απέναντι στις ψηφιακές μας φυλακές».

Η Σερένα Γουίλιαμς, που μετατρέπει την επιτυχία της στον αθλητισμό σε επενδυτική επιρροή αλλά και ο τραγουδιστής Εντ Σίραν, που αφηγείται την πορεία του από το σκοτάδι στη δημιουργική αναγέννηση.

Μέσα σε αυτήν, περιλαμβάνονται πολιτικοί, τεχνολόγοι, επιχειρηματίες, μεγιστάνες επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη και αστέρες της ψυχαγωγίας ενώ αξίζει να σημειωθεί πως εκτός των άλλων συγκαταλέγονται και δύο πρόσωπα ελληνικής καταγωγής.

Μιλάμε για τον CEO του Netflix Τεντ Σαράντος και τον επιστήμονας τεχνητής νοημοσύνης, Ντέμη Χασάμπη.

Ο ανταποκριτής του Time, Brian Bennett, ήθελε στη λίστα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι «κανένας άλλος σύγχρονος πρόεδρος δεν έχει καταφέρει να πάρει τόσο δυναμικά τον έλεγχο της αμερικανικής κυβέρνησης».

Η ανταποκρίτρια Alice Park επέλεξε τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζ, ο οποίος, όπως αναφέρει, «ήδη ασκεί υπερβολικά μεγάλη επιρροή στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ».

Ο ανταποκριτής Simon Shuster, επισημαίνει τον δισεκατομμυριούχο της Tesla, Έλον Μασκ, σημειώνοντας πως η «μετεωρική του άνοδος διακόπτεται από ξεσπάσματα φρενήρους ενέργειας, τα οποία συνήθως εμφανίζονται όταν αναλαμβάνει μια νέα πρόκληση».

Εκτός των δημοσιογράφων, τις εκτιμήσεις τους για το ποιοι θα πρέπει να συγκαταλεχτούν στη λίστα δίνουν επιπρόσθετα πρόσωπα από τον χώρο της τέχνης, της τεχνολογίας.

Ενδεικτικά, ο δημιουργός τηλεοπτικών σειρών Ryan Murphy έκανε αναφορά στην ηθοποιό Demi Moore, η οποία όχι μόνο «διαμόρφωσε την ποπ κουλτούρα επί δεκαετίες», αλλά και «άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα»

Ο CEO της Dropbox, Drew Houston, επέλεξε τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ, καθώς «είχε το θάρρος να ποντάρει τολμηρά στο μέλλον» και «επένδυσε επιθετικά στην εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, στηρίζοντας τελικά την ταυτότητα της Meta σε ένα όραμα που οι άλλοι ακόμη δεν μπορούσαν να δουν».

Ο ηθοποιός Will Ferrell «δείχνει» τον δημιουργό του Saturday Night Live, Lorne Michaels, ο οποίος, όπως είπε, «καλλιεργεί νέο ταλέντο και δίνει σε ανερχόμενους κωμικούς τη δυνατότητα να εκφραστούν με τρόπους που δεν ήξεραν ότι ήταν εφικτοί».

Ο σκηνοθέτης Rian Johnson επέλεξε τον ηθοποιό Adrien Brody, σημειώνοντας ότι «έχει κερδίσει επάξια τον χαρακτηρισμό: “δεν τους φτιάχνουν πια έτσι”».

Τέλος, ο ηθοποιός Chris Evans πρότεινε τη Scarlett Johansson, την οποία χαρακτήρισε «μία από τις πιο πολυδιάστατες, επιδραστικές και εμπορικά επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της».

