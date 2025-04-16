Σερβία: Εξελέγη νέα κυβέρνηση με 153 ψήφους

Το σερβικό κοινοβούλιο εξέλεξε την νέα κυβέρνηση που πρότεινε ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ.

Υπέρ της νέας κυβέρνησης της Σερβίας ψήφισαν 153 βουλευτές ενώ 46 βουλευτές την καταψήφισαν.

Στην αίθουσα παρόντες ήταν 199 βουλευτές επί συνόλου 250 που απαρτίζουν τη Βουλή.

Η νέα κυβέρνηση υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές του συνασπισμού του οποίου ηγείται το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτιτς, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας, η Ενωμένη Σερβία, το κόμμα των συνταξιούχων (PUPS), το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σερβίας και τη Συμμαχία Ούγγρων της Βοϊβοντίνα.

Όλοι οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης που συμμετείχαν στη συνεδρίαση καταψήφισαν την κυβέρνηση του Τζούρο Μάτσουτ. Από την συνεδρίαση της βουλής απείχαν δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, το Δημοκρατικό Κόμμα και ο δεξιός συνασπισμός NADA.

Σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί, ενώπιον του σώματος της βουλής, η ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.