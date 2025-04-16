Ρωσία: Συνελήφθη ο πρώην κυβερνήτης της περιοχής του Κουρσκ

Ο πρώην κυβερνήτης της περιοχής Κουρσκ της Ρωσίας, Αλεξέι Σμιρνόφ, συνελήφθη σήμερα ως ύποπτος για απάτη, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS.

Ο Σμιρνόφ ήταν επικεφαλής της περιοχής αυτής στη δυτική Ρωσία όταν τα ουκρανικά στρατεύματα πέρασαν τα σύνορα σε μια μεγάλης κλίμακας εισβολή τον Αύγουστο του 2024. Το μεγαλύτερο τμήμα των ουκρανικών δυνάμεων απωθήθηκε ύστερα από επίθεση του ρωσικού στρατού.

Ο Σμιρνόφ ηγήθηκε της περιοχής από τον Μάιο του 2024 έως τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, όταν αντικαταστάθηκε από τον Αλεξάντερ Χινστέιν. Ο Σμιρνόφ συνελήφθη μαζί με τον πρώην αναπληρωτή του Αλεξέι Ντέντοφ.

Τις πρώτες ώρες της ουκρανικής εισβολής στο Κουρσκ τον Αύγουστο, ο Σμιρνόφ επανειλημμένα διαβεβαίωνε ότι η περιοχή είναι υπό έλεγχο, ακόμη και όταν οι Ρώσοι συνοριοφύλακες αιφνιδιάστηκαν από την επίθεση και υποχώρησαν.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επέπληξε ευγενικά τον Σμίρνοφ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνάντησης, επειδή στην έκθεσή του προς τον αρχηγό του κράτους επικεντρώθηκε στη στρατιωτική κατάσταση και όχι στις προσπάθειες για τη βοήθεια των αμάχων στην περιοχή του Κουρσκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

