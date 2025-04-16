Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τη Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίθια Τζέιμς για απάτη ενυπόθηκων δανείων και έχει προβεί σε ποινική παραπομπή στο υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας ομοσπονδιακή δίωξη.

Αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης (FHFA) ισχυρίζονται ότι η Τζέιμς παραποίησε τραπεζικά αρχεία και περιουσιακά στοιχεία για να λάβει καλύτερες δανειακές συμβάσεις, δήλωσε αξιωματούχος της κυβέρνησης στο BBC.

Η Τζέιμς κέρδισε μια πολιτική υπόθεση εναντίον του Τραμπ το 2023 κατηγορώντας τον ότι υπερεκτίμησε τα ακίνητά του για να πάρει δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Αυτή τη στιγμή ο Τραμπ ασκεί έφεση κατά της απόφασης, όπως μεταδίδει το BBC.

Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον της Τζέιμς. Σημειώνεται πως το γραφείο της έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση Τραμπ.

«Η γενική εισαγγελέας Τζέιμς επικεντρώνεται καθημερινά στην προστασία των Νεοϋορκέζων, ειδικά καθώς αυτή η κυβέρνηση ενεργεί ενάντια στο κράτος δικαίου και το Σύνταγμα. Δεν θα εκφοβιστεί από τους νταήδες - ανεξάρτητα από το ποιοι είναι», ανέφερε ένας εκπρόσωπος σε δήλωση.

Καθ' όλη τη διάρκεια των δικών του μετά την αποχώρησή του από τα καθήκοντά του το 2021, ο Τραμπ είπε επανειλημμένα ότι πίστευε ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι χρησιμοποιούν το δικαστικό σύστημα εναντίον του.

Δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες εάν το τμήμα δικαιοσύνης αναλάβει δράση.

Σε μια επιστολή που έλαβαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προς τη Γενική Εισαγγελέα των ΗΠΑ η Λετίθια Τζέιμς κατηγορείται ότι παρουσίασε ψευδώς ένα κτίριο στη Νέα Υόρκη ως δομή τεσσάρων μονάδων αντί για πέντε για να πάρει μια καλύτερη συμφωνία δανείου. Επίσης υποστηρίζεται πως η Λετίθια Τζέιμς ισχυρίστηκε ότι ένα ακίνητο στο Norfolk της Βιρτζίνια ήταν η κύρια κατοικία της το 2023 - όταν ήταν η ανώτατη εισαγγελέας του κράτους - για να εξασφαλίσει χαμηλότερο επιτόκιο για ένα δάνειο. Τα στεγαστικά δάνεια για κύριες κατοικίες έχουν συνήθως καλύτερους όρους.

Σε μια ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ έγραψε: «Η Λετίθια Τζέιμς, μια εντελώς διεφθαρμένη πολιτικός, θα πρέπει να παραιτηθεί από τη θέση της ως Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αμέσως».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.