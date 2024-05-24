Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει σήμερα να βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας, την ώρα που το Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔ) της Χάγης, το κορυφαίο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ, αναμένεται να αποφανθεί για το αίτημα να σταματήσει η στρατιωτική επιχείρηση στον παλαιστινιακό θύλακο, ερειπωμένο έπειτα από επτά και πλέον μήνες πολέμου.

Η Πολιτική Προστασία στην πόλη της Γάζας (βόρεια) ανέφερε χθες Πέμπτη πως δυο αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους, ανάμεσά τους 15 παιδιά. Τα δεκαέξι από τα θύματα σκοτώθηκαν σε πλήγμα στο σπίτι τους, τα υπόλοιπα δέκα σε βομβαρδισμούς τζαμιού και σχολείου.

Μαίνονταν παράλληλα οδομαχίες στην Τζαμπάλια (βόρεια) ανάμεσα στους ένοπλους βραχίονες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ και στοιχεία του ισραηλινού στρατού. «Το μοναδικό που ακούμε είναι εκρήξεις και πυρά» στον καταυλισμό προσφύγων, είπε ο Μαχμούντ αλ Σαρίφ, Παλαιστίνιος 31 ετών.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονταν στη Λωρίδα της Γάζας, με πηγές σε νοσοκομεία να κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά).

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), ο Καρίμ Χαν, ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης ισραηλινών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, και κορυφαίων στελεχών της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη της στη Λωρίδα της Γάζας, του Γιαχία Σινουάρ.

Εν μέσω πολεμικής μετά την ανακοίνωση αυτή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προσκλήθηκε να απευθύνει ομιλία «σύντομα» στο αμερικανικό Κογκρέσο, ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικ Τζόνσον.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αντέδρασε εξάλλου κατακεραυνώνοντας την ανακοίνωση του εισαγγελέα Χαν.

«Είμαι ευτυχής που θα σας ανακοινώσω» πως «σύντομα θα υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου στο Καπιτώλιο, στο πλαίσιο συνεδρίασης της ολομέλειας του Κογκρέσου», ανέφερε ο «speaker» (πρόεδρος) της Βουλής των Αντιπροσώπων Τζόνσον κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Εντός της ημέρας, το ΔΔ αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του για το αίτημα της Νότιας Αφρικής —που κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας— να διατάξει να κηρυχθεί «αμέσως» κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο.

Παρότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου, με έδρα τη Χάγη, που καλείται να επιλύει διαφορές μεταξύ χωρών, είναι στη θεωρία νομικά δεσμευτικές, δεν έχει κανέναν τρόπο να προχωρήσει στην επιβολή της εφαρμογής τους.

Περιμένοντας τον διευθυντή της CIA

Παράλληλα με τη δικαστική δραστηριότητα στη Χάγη και τις εχθροπραξίες στη Γάζα, το Ισραήλ βρέθηκε αντιμέτωπο την Τετάρτη με ήττα σε διπλωματικό επίπεδο, την απόφαση της Ισπανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης.

Χθες Πέμπτη ο διευθυντής του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Ιακώβ Μπλίτσταϊν προειδοποίησε κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους πρεσβευτές των τριών χωρών πως η απόφαση των κυβερνήσεων θα έχει «σοβαρές συνέπειες» και υποστήριξε επίσης πως κάνει «πιο δύσκολη» τη σύναψη «συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων».

Έπειτα από τη μετάδοση βίντεο στο οποίο εικονίζονται νεοσύλλεκτες που απήγαγαν μαχητές της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, η ισραηλινή κυβέρνηση έδωσε πάντως διαταγή στους ισραηλινούς διαπραγματευτές να «επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να εξασφαλίσουν την επιστροφή των ομήρων», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο.

Στις αρχές Μαΐου, οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ/Χαμάς με τη μεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ δεν επέτρεψαν να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας και παλαιστινίων φυλακισμένων στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, ο διευθυντής της CIA, ο Γουίλιαμ Μπερνς, αναμένεται να ταξιδέψει «τις προσεχείς ημέρες» στην Ευρώπη για συνομιλίες με τον επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, και τον πρωθυπουργό του Κατάρ, στο πλαίσιο προσπάθειας να ξαναρχίσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Ωστόσο, επικαλούμενο «υψηλά ιστάμενη πηγή», το μέσο ενημέρωσης Αλ Καχέρα, που θεωρείται πως έχει δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών, μετέδωσε πως «ισραηλινή θέση εξακολουθεί να μην ευνοεί» το κλείσιμο συμφωνίας «κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης των ομήρων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

