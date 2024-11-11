Ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου, Ολέχ Σινιεχούμποφ, ανακοίνωσε σήμερα πως εκδόθηκε εντολή εκκένωσης άλλων δέκα κοινοτήτων λόγω της προέλασης των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή.

Όπως εξήγησε ο Σινιεχούμποφ στην ουκρανική τηλεόραση, το ρωσικό πυροβολικό σφυροκοπεί αδιάκοπα οικισμούς κοντά στην κοινότητα Μποροβά, στην ανατολική όχθη του ποταμού Οσκίλ.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου, περίπου 6.500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, συμπεριλαμβανομένων 500 παιδιών, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου.

Εντολές εκκένωσης έχουν επίσης εκδοθεί για κοινότητες στα περίχωρα της πόλης Κουπιάνσκ, βορειότερα.

Η περιοχή είχε πέσει στα χέρια ρωσικών δυνάμεων λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά απελευθερώθηκε πέντε μήνες αργότερα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δυνάμεις της Μόσχας προελαύνουν αργά προς το Κουπιάνσκ, έναν στρατηγικής σημασίας σιδηροδρομικό κόμβο.

Ένας δεύτερος βασικός στόχος των ρωσικών δυνάμεων είναι το Ποκρόβσκ, που βρίσκεται νοτιότερα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

