Φωτιά στο Δήμο Γόρτυνας Κρήτης

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική στο Δήμο Γόρτυνας της Κρήτης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.
Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλει με υδροφόρες ο Δήμος Γόρτυνας.
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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