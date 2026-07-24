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Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δήμο Γόρτυνας Κρήτης

Για τη φωτιά που ξέσπασε στον  Δήμο Γόρτυνας στην Κρήτη, επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 7 οχήματα

UPDATE: 16:21
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Φωτιά στο Δήμο Γόρτυνας Κρήτης

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική στο Δήμο Γόρτυνας της Κρήτης. 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 24 Ιουλίου 2026, περίπου στις 15:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συμβάλει με υδροφόρες ο Δήμος Γόρτυνας.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό  Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Κρήτη
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