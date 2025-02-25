Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτική θέση νότια της Δαμασκού καθώς και την επαρχία Daraa, νότια της Συρίας, αργά το απόγευμα της Τρίτης, όπως επιβεβαίωσε και το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Οι επιθέσεις αναφέρθηκαν νωρίτερα από κατοίκους, πηγές ασφαλείας και τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό Syria TV.

Οι βομβαρδισμοί της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας στη Δαμασκό άφησαν πίσω «τουλάχιστον δυο νεκρούς» χθες Τρίτη, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η ΜΚΟ ανακοίνωσε πως ισραηλινά αεροσκάφη εξαπέλυσαν τέσσερα πλήγματα εναντίον του αρχηγείου μονάδας του στρατού νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας της Συρίας, δεν ήταν όμως σε θέση να διευκρινίσει εάν τα θύματα είναι στρατιωτικοί ή πολίτες.

⚡️🇮🇱🇸🇾BREAKING:



Israel is currently conducting a wide scale attack against Syria.



Israeli forces launched five airstrikes on the Al-Kiswah area, south of the Syrian capital, Damascus. Simultaneously, Israeli military vehicles and armored units entered the northern countryside… pic.twitter.com/AVPi7TglZs — Suppressed News. (@SuppressedNws) February 25, 2025

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι «δεν θα επιτρέψουμε στη νότια Συρία να γίνει Νότιος Λίβανος».

Ισραηλινές επιδρομές έπληξαν και την πόλη Kisweh, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της Δαμασκού, ανέφεραν πηγή ασφαλείας και ο σταθμός Syria TV. Η πηγή ασφαλείας δήλωσε ότι στόχος ήταν στρατιωτική εγκατάσταση, χωρίς να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Επιπλέον, ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν μια πόλη στην επαρχία Daraa, σύμφωνα με κατοίκους και τον σταθμό Syria TV.

Οι κάτοικοι της Δαμασκού και οι δημοσιογράφοι του Reuters στην πόλη άκουσαν τον ήχο αεροσκαφών που πετούσαν σε χαμηλό ύψος πάνω από την πρωτεύουσα και μια σειρά εκρήξεων.

Η επιδρομή έγινε ώρες μετά την καταδίκη από τη Συρία της ισραηλινής εισβολής στο νότο της χώρας και την απαίτησή της για απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, σύμφωνα με δήλωση που εκδόθηκε στο τέλος εθνικής συνόδου.

Ισραηλινές δυνάμεις μπήκαν σε μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του ΟΗΕ στη Συρία, μετά την κατάρρευση του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Κυριακή ότι το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί την παρουσία της HTS στο νότιο τμήμα της Συρίας, ούτε οποιωνδήποτε άλλων δυνάμεων που συνδέονται με τους νέους κυβερνήτες της χώρας, και ζήτησε την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής.

