Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι δεν βλέπει αρνητικά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει η Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, αν και υπογράμμισε πως η ίδια η Ευρώπη έχει αρνηθεί τις επαφές με τη Ρωσία για το ζήτημα αυτό.

Όσον αφορά τις επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πούτιν σημείωσε ότι οι επόμενες θα επικεντρωθούν κυρίως στις διμερείς σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ, παρά στις συνομιλίες για την Ουκρανία. Ακολούθως, εξέφρασε την ετοιμότητα της Ρωσίας να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ στην παραγωγή σπάνιων γαιών.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η αμερικανική στάση, και ειδικότερα αυτή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ρωσίας, αλλά μάλλον τα συμφέροντα της Ουκρανίας.

Επιπλέον, ο Πούτιν ανέφερε ότι ο Τραμπ δεν ενεργεί υπό συναισθηματική πίεση, αλλά ακολουθεί μια ρεαλιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης στην Ουκρανία, εξυπηρετώντας την ανάγκη για μια λογική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της κρίσης.

Μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να συμφωνήσουν στη μείωση των αμυντικών προϋπολογισμών, ενώ ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξετάσουν την πιθανότητα συνεργασίας στην παραγωγή αλουμινίου.

Πηγή: skai.gr

