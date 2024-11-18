Σύμφωνα με τις προβολές επί πραγματικών ψήφων και με την μέχρι τώρα καταμέτρηση, οι υποψήφιοι που υποστηρίζουν το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα και το Κίνημα Πέντε Αστέρων κέρδισαν τις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις περιφέρειες Εμίλια Ρομάνια, με πρωτεύουσα την Μπολόνια, και Ούμπρια, με κύρια πόλη την Περούτζια.

Πιο αναλυτικά, στην Εμίλια Ρομάνια ο υποψήφιος των προοδευτικών δυνάμεων, ο Μικέλε ντε Πασκάλε, με καταμετρημένα τα δύο τρίτα των ψήφων λαμβάνει ποσοστό 56,3%. Την υποψηφιότητά του στήριξαν το Δημοκρατικό Κόμμα, τα Πέντε Αστέρια, η Ιταλική Αριστερά και οι Οικολόγοι, οι ριζοσπάστες και τα δύο μικρά κεντρώα κόμματα Ζωντανή Ιταλία και Δράση. Η περιοχή αυτή θεωρείται ιστορικό προπύργιο της κεντροαριστεράς.

Όσο για την Ούμπρια, η κεντροαριστερή Στεφάνια Προϊέτι κέρδισε την αναμέτρηση με την απερχόμενη πρόεδρο της περιφέρειας, τη συντηρητική Ντονατέλα Τεζέι. Σύμφωνα με την μέχρι τώρα καταμέτρηση, η Προϊέτι εξασφαλίζει το 51,3% των ψήφων και η Τεζέι το 46%.

Όπως υπογραμμίζουν οι αναλυτές, ιδίως το αποτέλεσμα της Ούμπρια μπορεί να ερμηνευθεί ως σχετικά ελπιδοφόρο, ως προς τη δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρείας συμμαχίας, των κύριων δυνάμεων που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι. Μια προσπάθεια η οποία, όμως, έως τώρα συναντά σειρά εμποδίων κυρίως λόγω της δυσκολίας συνεννόησης των "δημοκρατικών" με τους "πεντάστερους".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

