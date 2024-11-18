Ήρθε η ώρα για γερμανικούς πυραύλους Τaurus στο Κίεβο;

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Η είδηση ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να δώσει πράσινο φως στο Κίεβο για χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, που μπορούν να πλήξουν κρίσιμους ρωσικούς στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας προκαλεί αμηχανία και ανησυχία στο Βερολίνο, ενώ ο καγκελάριος βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο για τη Σύνοδο των G20.



Σιγή ιχθύος κρατούν για την ώρα οι εκπρόσωποι των αρμόδιων υπουργείων και της καγκελαρίας στο Βερολίνο, εν αναμονή εξελίξεων και αποφάσεων. Προκειμένου να πει ναι η Γερμανία στην αποστολή γερμανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus απαιτείται απόφαση της γερμανικής βουλής, την ώρα που, ενόψει των εκλογών, ο Όλαφ Σολτς κυβερνά με κυβέρνηση μειοψηφίας και απαιτούνται ευρείες συναινέσεις εντός της Μπούντεσταγκ.



Ο καγκελάριος Σολτς τάσσεται ανοιχτά κατά της αποστολής γερμανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, που θα μπορούσαν να εισχωρήσουν σε μεγάλο βάθος στη ρωσική ενδοχώρα. Όπως επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία, κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια στην Ευρώπη και τη Γερμανία. «Έχω ευθύνη να μην εμπλακεί η Γερμανία στον πόλεμο» είχε πει την περασμένη άνοιξη σε σχετική συζήτηση στη γερμανική βουλή.

Φωνές υπέρ της αποστολής Taurus

Οι Χριστιανοδημοκράτες πάντως δεν το έχουν αποκλείσει, ενώ χθες και ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, μετά την επισημοποίηση της υποψηφιότητάς του για την καγκελαρία στο συνέδριο των Πρασίνων, ανέφερε ότι θα ήταν υπέρ της αποστολής πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία.



Από την πλευρά της και η υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ από τους Πρασίνους επιδοκίμασε την απόφαση της κυβέρνησης Μπάιντεν στις ΗΠΑ να επιτρέψει τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία. Για την ίδια η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς κατά ρωσικών στόχων εντάσσεται στο δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα.



Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Εάν έπεφταν στη χώρα μας πύραυλοι, ντρόουν και βόμβες, εάν γίνονταν επιθέσεις κατά παιδικών νοσοκομείων και κατά μονάδων παραγωγής ενέργειας, εάν γίνονταν επιθέσεις κατά της κανονικής ζωής, τότε κι εμείς θα αμυνόμασταν».



Την ίδια ώρα έντονες συνεχίζουν να είναι οι αντιδράσεις και εκτός της Γερμανίας για το τηλεφώνημα του Όλαφ Σολτς με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Mετά την έντονη αντίδραση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκιως άμεσα ενδιαφερόμενου κι ενώ είναι γνωστό στη Δύση το «σχέδιο ειρήνης» του Κιέβου, ακολούθησαν κι άλλες οξείες τοποθετήσεις.



Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι η τηλεφωνική διπλωματία δεν μπορεί να σταματήσει τον Πούτιν και η υπ. Εξωτερικών της Φινλανδίας, Ελίνα Βαλτόνεν, καλεί σε συντονισμένες μόνο κινήσεις σε σχέση με τη Ρωσία και πάντα σε συνεννόηση όχι μόνο με τις ΗΠΑ αλλά πρωτίστως με την Ουκρανία.

Πράσινο φως για «mini-Taurus»

Στο μεταξύ, αν και επίσημα ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς αρνείται την αποστολή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς τύπου Taurus στο Κίεβο, δημοσιεύματα στον γερμανικό Τύπο αναφέρουν ότι πλέον έχει κλείσει η συμφωνία για αποστολή στην Ουκρανία των λεγόμενων πυραύλων «mini-Τaurus». Πρόκειται για drone τύπου ΗΧ-2 Κάρμα, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, για τα οποία είχε μιλήσει δημόσια ήδη τον περασμένο Ιούλιο ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους.



Τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατασκευάζονται από τη γερμανική εταιρεία ΑΙ Helsing πλέον στην Ουκρανία. Όπως παρατηρεί η ιστοσελίδα t-οnline, διαθέτουν λογισμικό αντίστοιχο με εκείνο των πυραύλων Taurus, αν και είναι μικρότερης εμβέλειας. Είναι επίσης το ίδιο ανθεκτικά με τους πυραύλους Taurus απέναντι σε συμβατικά και μη συμβατικά μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.

