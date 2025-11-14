Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ οριστικοποίησαν την πρόσφατη συμφωνία τους για τη ναυπήγηση υποβρυχίων πυρηνικής πρόωσης, όμως μια λεπτομέρεια εξακολουθεί να μην έχει διευκρινιστεί: ο τόπος της ναυπήγησης του υποβρυχίου που υποσχέθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την επίσκεψή του στη Σεούλ πριν από σχεδόν 2 εβδομάδες

«Η μία από τις μεγαλύτερες μεταβλητές για την οικονομία μας και την ασφάλειά μας, δηλαδή οι διμερείς διαπραγματεύσεις για το εμπόριο, τους τελωνειακούς δασμούς και την ασφάλεια, οριστικοποιήθηκε», ανακοίνωσε σήμερα ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Λι Τζε-Μιούνγκ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, διευκρινίζοντας ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν «να προχωρήσουν στο θέμα της ναυπήγησης υποβρυχίων πυρηνικής πρόωσης».

Η Νότια Κορέα πέτυχε «την απαραίτητη υποστήριξη (των Ηνωμένων Πολιτειών) για να επεκτείνει τη δράση της στον εμπλουτισμό του ουρανίου και την επεξεργασία του εξαντλημένου καυσίμου», πρόσθεσε.

«Οι ΗΠΑ εξέφρασαν στη Νότια Κορέα τη συμφωνία τους για τη ναυπήγηση υποβρυχίων επίθεσης με πυρηνική πρόωση», αναφέρεται επίσης στην κοινή διακοίνωση που παρουσιάσθηκε από τον Λι και στην οποία αναφέρονται τα διμερή μέτρα, μεταξύ των οποίων η συμφωνία για τα υποβρύχια.

Όμως δεν διευκρινίζεται ξεκάθαρα το πού θα ναυπηγηθούν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο X ότι τα πυρηνικά υποβρύχια θα ναυπηγηθούν στη Φιλαδέλφεια, «στην παλιά, καλή Αμερική μας».

Η τεχνολογία των αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων θεωρείται ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα στρατιωτικά απόρρητα.

Εντούτοις ο νοτιοκορεάτης σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, Βι Σουνγκ-λακ, δήλωσε σήμερα ότι «από την πρώτη στιγμή μέχρι το τέλος, οι συνομιλίες ανάμεσα στους ηγέτες διεξήχθησαν ξεκινώντας από την αρχή ότι η ναυπήγηση θα γίνει στη Νότια Κορέα.

«Το ζήτημα του τόπου της ναυπήγησης μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί πλέον διευθετημένο» είπε χαρακτηριστικά.

«Οι δύο χώρες δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στη ναυπήγηση μέσω μιας ομάδας εργασίας» για να «αυξηθεί ο αριθμός των αμερικανικών εμπορικών και στρατιωτικών πλοίων έτοιμων για μάχη», αναφέρεται στο έγγραφο.

Αντιδράσεις από την Κίνα

Χθες, Πέμπτη, το Πεκίνο εξέφρασε την ανησυχία του αναφορικά με τη συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και τη Σεούλ για την τεχνολογία των πυρηνικών υποβρυχίων.

Αυτή η σύμπραξη «προχωρεί πέραν μιας καθαρά εμπορικής σύμπραξης, καθώς αγγίζει απ' ευθείας το παγκόσμιο καθεστώς της μη διάδοσης των πυρηνικών οπλων και της σταθερότητας της κορεατικής χερσονήσου και της περιφέρειας στο σύνολό της», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντάι Μπινγκ, πρεσβευτής της Κίνας στη Σεούλ.

Στην κοινή διακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η Νότια Κορέα δεσμεύθηκε να δαπανήσει μέχρι το 2030 «25 δισεκατομμύρια δολάρια για την αγορά αμερικανικών στρατιωτικών εξοπλισμών και προβλέπεται ότι «θα παράσχει πλήρη υποστήριξη στις αμερικανικές δυνάμεις στη (Νότια) Κορέα για το ποσό των 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων».

