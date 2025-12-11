Δύσκολος είναι ο χειμώνας για τους κατοίκους της πολιορκημένης Γάζας, με την κακοκαιρία Byron να χτυπά τον παλαιστινιακό θύλακα τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας πολλά προβλήματα.

Πολλοί Παλαιστίνιοι ζουν σε σκηνές καθώς τα σπίτια τους έχουν γκρεμιστεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές και όπως αναφέρει το Al Jazeera, συνεργεία στο νότιο τμήμα της Γάζας εκκένωσαν σκηνές που πλημμύρισαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, σε διάφορες περιοχές της Χαν Γιουνίς και μετέφεραν τους Παλαιστίνιους σε άλλες τοποθεσίες.

Τα συνεργεία της Πολιτικής Άμυνας απεγκλώβισαν επίσης δύο αυτοκίνητα που είχαν κολλήσει σε αμμώδεις, λασπωμένους δρόμους, ενώ είναι δύσκολη η πρόσβαση σε αρκετά σημεία της Γάζας, ενώ και οι πόροι των Παλαιστινίων είναι περιορισμένοι.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, που έχουν εκτοπιστεί βίαια και δεν έχουν στέγη, βρίσκονται σε κίνδυνο.

It’s pouring right now in Gaza. God help all the families living in tents. We anticipate incredible suffering through the next few days of rain during Winter Storm Byron. https://t.co/qFBh5BUmom.



The scenes of flooding and tents submerged in sewage water will be worse than the… pic.twitter.com/TaPlB9bT5Q — The Sameer Project (@sameerproject) December 11, 2025

Heavy rains have flooded thousands of tents sheltering displaced Palestinians in the Gaza Strip.



Heavy rainfall in advance of Storm Byron began before dawn on Wednesday, submerging thousands of tents in several areas across the besieged and bombarded territory.



Approximately… pic.twitter.com/mrGUwS41AD — DOAM (@doamuslims) December 10, 2025

Δείτε εικόνες του Associated Press από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρία Byron στη Γάζα:

