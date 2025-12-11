Λογαριασμός
Η κακοκαιρία Byron σαρώνει την πολιορκημένη Γάζα - Πλημμύρισαν σκηνές εκτοπισμένων (Εικόνες, βίντεο)

Οι αρχές προειδοποιούν ότι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι που δεν έχουν στέγη, βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς η καταιγίδα Byron σαρώνει τη Γάζα

Δύσκολος είναι ο χειμώνας για τους κατοίκους της πολιορκημένης Γάζας, με την κακοκαιρία Byron να χτυπά τον παλαιστινιακό θύλακα τις τελευταίες ώρες, προκαλώντας πολλά προβλήματα. 

Πολλοί Παλαιστίνιοι ζουν σε σκηνές καθώς τα σπίτια τους έχουν γκρεμιστεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές και όπως αναφέρει το Al Jazeera, συνεργεία στο νότιο τμήμα της Γάζας εκκένωσαν σκηνές που πλημμύρισαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, σε διάφορες περιοχές της Χαν Γιουνίς  και μετέφεραν τους Παλαιστίνιους σε άλλες τοποθεσίες. 

Τα συνεργεία της Πολιτικής Άμυνας απεγκλώβισαν επίσης δύο αυτοκίνητα που είχαν κολλήσει σε αμμώδεις, λασπωμένους δρόμους, ενώ είναι δύσκολη η πρόσβαση σε αρκετά σημεία της Γάζας, ενώ και οι πόροι των Παλαιστινίων είναι περιορισμένοι.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, που έχουν εκτοπιστεί βίαια και δεν έχουν στέγη, βρίσκονται σε κίνδυνο.

Δείτε εικόνες του Associated Press από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρία Byron στη Γάζα: 

Πηγή: skai.gr

