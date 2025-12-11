Σφοδρές αντιδράσεις στην ΕΕ για το σχέδιο Τραμπ: Επενδύσεις στη Ρωσία, ενεργειακές συμφωνίες και μάχη για τα παγωμένα assets

Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνηση Τραμπ παρέδωσε στους Ευρωπαίους μια σειρά εγγράφων στα οποία παρουσιάζει το όραμά της για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και την επιστροφή της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Οι αμερικανικές προτάσεις έχουν πυροδοτήσει μια ένταση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Αμερικής και των παραδοσιακών συμμάχων της στην Ευρώπη. Το αποτέλεσμα αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον οικονομικό χάρτη της ηπείρου.

Σύμφωνα με τη WSJ, τα έγγραφα παρουσιάζουν λεπτομερώς πώς αμερικανικές χρηματοοικονομικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις θα αξιοποιήσουν περίπου 200 δισ. δολάρια σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για έργα στην Ουκρανία - ανάμεσά τους και την κατασκευή ενός τεράστιου νέου κέντορυ δεδομένων, το οποίο θα τροφοδοτείται από πυρηνικό εργοστάσιο που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Ένα άλλο σημείο παρουσιάζει το γενικό όραμα των ΗΠΑ για την έξοδο της ρωσικής οικονομίας από την απομόνωση, με αμερικανικές εταιρείες να επενδύουν σε στρατηγικούς τομείς, από την εξόρυξη σπάνιων γαιών έως την εξόρυξη πετρελαίου στην Αρκτική, και να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της ροής ρωσικής ενέργειας προς τη Δυτική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που έχουν δει τα έγγραφα δήλωσαν ότι δεν είναι σίγουροι αν πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ορισμένες από τις προτάσεις των ΗΠΑ. Ένας αξιωματούχος τις συνέκρινε με το όραμα του Τραμπ για την κατασκευή ενός συγκροτήματος τύπου Ριβιέρας στη Γάζα. Ένας άλλος, αναφερόμενος στις προτεινόμενες ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, δήλωσε ότι πρόκειται για μια οικονομική εκδοχή της διάσκεψης του 1945, όπου οι νικητές του Β' Παγκοσμίου Πολέμου μοίρασαν την Ευρώπη. «Είναι σαν τη Γιάλτα», είπε.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο, ο οποίος, σύμφωνα με τον πρόεδρο, έχει διαρκέσει πάρα πολύ. Σε τηλεφωνική συνομιλία την Τετάρτη, ο Τραμπ συζήτησε την ειρηνευτική διαδικασία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κίρ Σταρμερ.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι συζήτησε το ενδεχόμενο να παραστεί σε μια συνάντηση στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο. «Νομίζω ότι είχαμε κάποιες διαφωνίες και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε. «Δεν θέλουμε να χάνουμε χρόνο».

Η Ευρώπη, σημειώνει η WSJ, η οποία από την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 επιδιώκει να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο, προκειμένου να στερήσει το Κρεμλίνο από πόρους για τον πόλεμο και να μειώσει την εξάρτησή της από έναν στρατηγικό αντίπαλο, είναι απρόθυμη να ξαναρχίσει τις αγορές ενέργειας από μια χώρα που θεωρεί ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά της.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια παγωμένα ρωσικά κεφάλαια - που βρίσκονται σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς - για να χορηγήσουν δάνειο στην κυβέρνηση της Ουκρανίας, η οποία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, ώστε να μπορέσει να αγοράσει τα όπλα που χρειάζεται για να αμυνθεί και να συνεχίσει να λειτουργεί, καθώς τα ταμεία αδειάζουν.

Η σύγκρουση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν αφορά πλέον μόνο τα σύνορα, αλλά όλο και περισσότερο τις επιχειρήσεις - και, σε μια ανατροπή της κατάστασης, δεν αντιπαραθέτει μόνο τη Ρωσία με την Ουκρανία, αλλά και τις ΗΠΑ με τους παραδοσιακούς συμμάχους τους στην Ευρώπη. Η εφημερίδα Journal ανέφερε νωρίτερα ότι αμερικανικές εταιρείες με στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ θέλουν να επωφεληθούν από το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ.

Η γερμανική κυβέρνηση έχει καταβάλει προσπάθειες να εξηγήσει ότι οι ευρωπαϊκές κυρώσεις απαγορεύουν οποιαδήποτε εργασία ή χρηματοοικονομική συναλλαγή που σχετίζεται με την επισκευή ή την επαναχρησιμοποίηση του Nord Stream.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν τον φόβο τους ότι η προσέγγιση των ΗΠΑ θα δώσει στη Ρωσία την ανακούφιση που χρειάζεται για να αναζωογονήσει την οικονομία της και να ενισχύσει τη στρατιωτική της δύναμη. Μια νέα εκτίμηση από μια δυτική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε ότι η Ρωσία βρίσκεται τεχνικά σε ύφεση εδώ και έξι μήνες και ότι οι προκλήσεις της διαχείρισης της πολεμικής της οικονομίας, ενώ προσπαθεί να ελέγξει τις τιμές, παρουσιάζουν κίνδυνο για τον τραπεζικό της τομέα.

Εάν επικρατήσει η στάση των ΗΠΑ, θα υπερισχύσει των σχεδίων της Ευρώπης να στηρίξει την κυβέρνηση της Ουκρανίας σε περίοδο πολέμου και να εντείνει περαιτέρω την οικονομική απομόνωση της Ρωσίας. Αξιωματούχοι περιγράφουν την κατάσταση ως έναν ξέφρενο αγώνα για να προχωρήσει η Ευρώπη με το σχέδιό της πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν τις δικές τους ρυθμίσεις.

Αμερικανοί αξιωματούχοι που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι η προσέγγιση της Ευρώπης θα εξαντλήσει γρήγορα τα δεσμευμένα κεφάλαια. Η Ουάσιγκτον, από την άλλη πλευρά, θα αξιοποιήσει στελέχη της Wall Street και δισεκατομμυριούχους επενδυτές για να επενδύσει τα χρήματα και να αυξήσει το διαθέσιμο ποσό για επενδύσεις. Ένας αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες ανέφερε ότι το ποσό θα μπορούσε να αυξηθεί σε 800 δισ. δολάρια υπό αμερικανική διαχείριση. «Η αντίληψή μας είναι ότι κατανοούμε πραγματικά την οικονομική ανάπτυξη», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Την Τετάρτη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε παραγωγικές συνομιλίες με τον διευθύνοντα σύμβουλο της BlackRock, Λάρι Φινκ.

Η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα θεωρεί την κοινή οικονομική δραστηριότητα και την ενεργειακή αλληλεξάρτηση ως τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας περί «επιχειρηματικής συνεργασίας για την ειρήνη»: τα ουκρανικά κέντρα δεδομένων θα αντλούν ενέργεια από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, ο οποίος σήμερα βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Ο Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα σε συνάντηση με τον Ζελένσκι και τους ηγέτες της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ότι είναι «σκεπτικός ως προς τις προτάσεις των ΗΠΑ».

Την περασμένη εβδομάδα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών οριστικοποίησαν μια νομοθετική συμφωνία για τη σταδιακή κατάργηση όλων των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου εντός δύο ετών. Το τεράστιο δίκτυο αγωγών που χρονολογείται από τη σοβιετική εποχή έχει σχεδόν εξ ολοκλήρου απενεργοποιηθεί ή ανατιναχθεί από Ουκρανούς δύτες.

Η διατλαντική συζήτηση ανατρέπει σχεδόν μισό αιώνα αμερικανικής και ευρωπαϊκής πολιτικής έναντι της Μόσχας. Οι Αμερικανοί πρόεδροι από τον Ρόναλντ Ρήγκαν έως τον Τραμπ, κατά την πρώτη θητεία του, πίεσαν τους Ευρωπαίους συμμάχους να επανεξετάσουν την εξάρτησή τους από τη Μόσχα για τα βασικά προϊόντα, κυρίως το φυσικό αέριο.

Η Ευρώπη, αντίθετα, πιστεύει ότι οι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ της Δύσης και της Μόσχας θα αποτρέψουν το Κρεμλίνο από το να ξεκινήσει πόλεμο και θα βοηθήσουν ακόμη και στην ενίσχυση της δημοκρατίας στη Ρωσία. Ο Τραμπ, στη δεύτερη θητεία του, έχει προβεί σε ένα παρόμοιο στοίχημα, με τη διαφορά ότι η κυβέρνησή του δεν περιμένει από τη Ρωσία να μετατραπεί σε δημοκρατία.

Το ολοένα πυκνότερο πρόγραμμα της διπλωματίας και των διαδοχικών συνόδων τις τελευταίες εβδομάδες δείχνει ότι η συζήτηση οδεύει με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς μια πυρετώδη κατάληξη.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, απεσταλμένος του Τραμπστη Ρωσία, και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, έχουν συμβουλευτεί ανώτατα στελέχη της Wall Street για να καθορίσουν τον τρόπο αναβίωσης της καταστραμμένης οικονομίας της Ουκρανίας. Τα σχέδιά τους, όπως τα παρουσίασαν στους Ουκρανούς, περιλαμβάνουν την πρόταση στους βετεράνους να καταθέσουν τα όπλα τους και να κερδίσουν μισθούς επιπέδου Silicon Valley, διευθύνοντας μερικά από τα πιο εξελιγμένα κέντρα δεδομένων στον κόσμο, που θα έχουν κατασκευαστεί από αμερικανικές εταιρείες. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είναι τακτικός επισκέπτης στην πολυτελή έπαυλη του ΓΟυίτκοφ στο Μαϊάμι.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τον Γουίτκοφ και θα συναντηθούν στο Παρίσι το Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα, θα ξανασυναντηθούν στο Βερολίνο. Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ θα συμμετάσχουν σε αυτές τις διασκέψεις εξ αποστάσεως.

Οι δυο τους είχαν συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία θα πρέπει να δείξει ότι είναι πρόθυμη να τερματίσει τον πόλεμο μέσω της διπλωματίας, προτού μπορέσει να επωφεληθεί από την άρση των κυρώσεων και τις επενδύσεις μετά την ειρηνευτική συμφωνία.

