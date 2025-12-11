Στη σύνοδο κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου, το βασικό μέλημα των ηγετών της ΕΕ θα είναι να πείσουν τον Μπαρτ Ντε Βέβερ. Ο πρωθυπουργός του Βελγίου ασκεί βέτο στις προσπάθειές τους να συγκεντρώσουν δάνειο 210 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, η οποία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο οικονομικό κενό, ενώ συνεχίζει τον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Ντε Βέβερ αντιστέκεται εδώ και πολύ καιρό στο σχέδιο χρηματοδότησης του δανείου με τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων -τα οποία τυχαίνει να βρίσκονται κυρίως στο Βέλγιο-, με αποτέλεσμα οι διπλωμάτες από όλη την Ένωση να εργάζονται τώρα για την εκπόνηση στρατηγικών που θα τον πείσουν να συμφωνήσει, σημειώνει το Politico.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός επιμένει στη θέση του λόγω του φόβου ότι η χώρα του μπορεί να θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν χρειαστεί να επιστραφούν τα χρήματα και έχει ζητήσει μεγαλύτερο δίχτυ ασφαλείας. Σχεδόν όλα τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται στο Euroclear, ένα χρηματοοικονομικό αποθετήριο στις Βρυξέλλες.

Το Βέλγιο έχει στείλει έναν κατάλογο με τις τροπολογίες που επιθυμεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα αναγκαστεί να επιστρέψει τα χρήματα στη Μόσχα σε περίπτωση άρσης των κυρώσεων. Ο Ντε Βέβερ δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει το δάνειο αποζημίωσης εάν δεν ικανοποιηθούν οι ανησυχίες του.

Οι ηγέτες πίστευαν ότι θα έφταναν σε συμφωνία την τελευταία φορά που συναντήθηκαν τον Οκτώβριο. Τότε, ήταν αδιανόητο ότι δεν θα έφταναν σε συμφωνία τον Δεκέμβριο. Τώρα φαίνεται πιθανό.

Δεν έχει χαθεί ακόμα κάθε ελπίδα, υποστηρίζουν διπλωματικές πηγές. Οι πρέσβεις θα εξετάσουν λεπτομερώς τα αιτήματα του Βελγίου, θα προσδιορίσουν τα μεγαλύτερα προβλήματα και θα προσπαθήσουν να τα επιλύσουν. Υπάρχει ακόμα περιθώριο ελιγμών. Ο στόχος είναι να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη θέση του Βελγίου.

Ωστόσο, μια εβδομάδα πριν από τη συνάντηση των ηγετών, η ΕΕ σφίγγει τη μέγγενη. Αν ο Ντε Βέβερ συνεχίσει να εμποδίζει το σχέδιο -μια στάση που διατηρεί εδώ και αρκετούς μήνες, θέτοντας πρόσθετους όρους και απαιτήσεις- θα βρεθεί σε μια δυσάρεστη και αξιοσημείωτη θέση για τον ηγέτη μιας χώρας που για τόσο καιρό ήταν φιλοευρωπαϊκή, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη της ΕΕ που έχει γνώση των συζητήσεων που διεξάγονται.

Θα έχει την τύχη του Όρμπαν;

Ο Βέλγος ηγέτης θα αποκλειστεί και θα αγνοηθεί, όπως ακριβώς ο Ούγγρος Βίκτορ Όρμπαν έχει αντιμετωπιστεί με ψυχρότητα λόγω της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης και της άρνησής του να συνεργαστεί για την επιβολή κυρώσεων στη Ρωσία.

Το μήνυμα προς το Βέλγιο είναι ότι, αν δεν συμφωνήσει, οι διπλωμάτες, οι υπουργοί και οι ηγέτες του θα χάσουν τη φωνή τους στο τραπέζι της ΕΕ. Οι αξιωματούχοι θα βάλουν στο τέλος της λίστας τις επιθυμίες και τις ανησυχίες του Βελγίου σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034, κάτι που θα προκαλέσει μεγάλο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, ιδίως όταν οι διαπραγματεύσεις φτάσουν στην κρίσιμη τελική φάση σε 18 μήνες.

«Οι απόψεις του σχετικά με τις προτάσεις της ΕΕ δεν θα συζητηθούν. Τα τηλεφωνήματά του θα μείνουν αναπάντητα», ανέφερε ένας διπλωμάτης.

Θα ήταν μια σκληρή πραγματικότητα για μια χώρα που βρίσκεται τόσο κυριολεκτικά όσο και συμβολικά στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και που έχει ξεπεράσει τις δυνατότητές της όσον αφορά την ανάληψη ηγετικών ρόλων, όπως η προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ωστόσο, οι διπλωμάτες λένε ότι οι στιγμές απελπισίας απαιτούν απελπισμένα μέτρα. Η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειμμα προϋπολογισμού 71,7 δισ. ευρώ το επόμενο έτος και θα πρέπει να αρχίσει να μειώνει τις δημόσιες δαπάνες από τον Απρίλιο, εκτός αν καταφέρει να εξασφαλίσει τα χρήματα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απέκλεισε και πάλι την παροχή αμερικανικής στήριξης.

Υπογραμμίζοντας το υψηλό διακύβευμα, οι πρέσβεις της ΕΕ θα συναντηθούν τρεις φορές αυτή την εβδομάδα -την Τετάρτη, την Παρασκευή και την Κυριακή- για να συζητήσουν την πρόταση της Επιτροπής για το δάνειο, που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Plan B και C για την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια άλλη επιλογή για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας: κοινό χρέος που θα καλύπτεται από τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η Ουγγαρία έχει αποκλείσει επίσημα την έκδοση ευρωομολόγων, ενώ η αύξηση του χρέους μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ για τη στήριξη της Ουκρανίας απαιτεί ομόφωνη ψήφο.

Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα plan C: ορισμένες χώρες να αντλήσουν πόρους από τα δικά τους ταμεία για να κρατήσουν την Ουκρανία στη ζωή.

Αυτή η προοπτική δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Επιτροπής, αλλά οι διπλωμάτες τη συζητούν διακριτικά. Η Γερμανία, οι σκανδιναβικές χώρες και οι χώρες της Βαλτικής θεωρούνται οι πιο πιθανές συμμετέχουσες.

Ωστόσο, όσοι προωθούν την ιδέα αυτή προειδοποιούν: το σημαντικότερο όφελος που προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ στις χώρες του μπλοκ είναι η αλληλεγγύη. Αναγκάζοντας ορισμένες χώρες - μέλη να φέρουν μόνες τους το οικονομικό βάρος της στήριξης της Ουκρανίας, το μπλοκ διακινδυνεύει να υποστεί σοβαρή διάσπαση στον πυρήνα του.

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, η Γερμανία στο μέλλον ενδέχεται να μην επιλέξει να στηρίξει μια χρεοκοπημένη τράπεζα σε μια χώρα που δεν συνεισφέρει χρήματα για το Κίεβο.

«Η αλληλεγγύη είναι αμφίδρομη», δήλωσε ένας διπλωμάτης.

Σίγουρα, υπάρχει και άλλος τρόπος -αλλά μόνο θεωρητικά. Οι ομόλογοι του Ντε Βέβερ στην ΕΕ θα μπορούσαν να ενωθούν και να εγκρίνουν το σχέδιο «δανείου αποζημίωσης» μέσω της λεγόμενης ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία, αγνοώντας την άρνηση του Βελγίου και απλώς επιβάλλοντας το. Ωστόσο, διπλωμάτες σημείωσαν ότι αυτό το σενάριο δεν εξετάζεται σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.