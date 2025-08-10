Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάγια Κάλας: Oποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την EE

Η Κάγια Κάλας τόνισε πως καμία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή Ουκρανίας και ΕΕ

Κάγια Κάλας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας δήλωσε σήμερα ότι η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι θα συγκαλέσει μία συνάντηση των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών για αύριο Δευτέρα, για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

“Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη ν’ αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την ΕΕ, καθώς είναι ένα ζήτημα για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης”, ανέφερε η Κάλας σε σχόλια της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κάγια Κάλας Ουκρανία Ρωσία ΗΠΑ Πόλεμος στην Ουκρανία διπλωματία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark